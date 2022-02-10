Поход на маникюр обернулся заражением? Желанное окрашивание привело к ожогу? Смело обращайтесь за помощью!

Конфликтные ситуации в салоне красоты — не редкость. Случается, что клиенты ругаются с мастерами под надуманным предлогом, но в большинстве случаев претензии крайне обоснованы. Например, уродливая стрижка или, того хуже, заражение инфекцией из-за нестерильного инструмента. Как привлечь заведение к ответственности и получить компенсацию, если повод действительно есть? Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала адвокат Екатерина Антонова.

Не бойтесь правды

Эксперт уверена: если клиента действительно обидели, он должен бороться за свою правоту. При этом важно помнить о сборе доказательств. При посещении организации, предоставляющей услуги, сохраняйте чеки об оплате работы, делайте фото формата «до» и «после», а может быть даже видео. Если сотрудники салона отказываются выдавать квитанции или не хотят показывать лицензию из-за ее отсутствия, необходимо сразу же подключать к решению спора Роспотребнадзор.

«Роспотребнадзор — проверяющая контролирующая организация. Там обязательно проверят все доводы вашей жалобы, специалисты могут выехать в этот салон, либо заставить предоставить нужные сведения. Роспотребнадзор может привлечь организацию к ответственности, и тогда вы можете обратиться в суд», — объяснила Антонова.

Если речь идет не просто о некачественно выполненной услуге, а о травматизации или заражении инфекцией, то пострадавший клиент обязан получить справку от врача. Для этого важно сразу после проведения той или иной процедуры обратиться в травмпункт, к участковому терапевту или профильному медицинскому специалисту. Полученные официальные бумаги станут главным доказательством правоты.

Екатерина Антонова отметила: шанс договориться с организацией о выплате компенсации за причиненный моральный, физический и материальный ущерб всегда есть. Но часто — не очень большой. Если спор уладить не удалось, то следующий шаг — обращение в прокуратуру или суд.

«Судебный орган может удовлетворить ваше исковое требование, и тогда салон красоты будет обязан оплатить моральный вред, материальный вред, всевозможные штрафы, согласно закону о защите прав потребителей», —заключила юрист.

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