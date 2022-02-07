Имеют ли охранники и продавцы право проверять паспорт? — отвечают юристы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук Эксклюзив 10 665

Юристы рассказали, имеют ли право охранники и продавцы требовать показать паспорт

Фото, видео: Depositphotos / rich-igor; law.sfu-kras.ru, 5-tv.ru

Эксперты пояснили, что делать, если документ просят предъявить вместе с QR-кодом.

Паспорт может потребоваться не только при посещении государственных учреждений, но даже для похода в магазин. Согласно действующему законодательству, при покупке алкогольной продукции продавец имеет право попросить показать документ, удостоверяющий личность, если сомневается в возрасте покупателя. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала юрист Елена Мороз.

В данном случае, по словам эксперта, сотрудник объекта торговли будет руководствоваться приказом Минпромторга № 1728 от 31 мая 2017 года, утверждающим перечень документов, позволяющих установить возраст покупателя.

«В России, в соответствии с действующим законодательством, продажа алкоголя несовершеннолетним запрещена. Поэтому продавец, если у него возникают сомнения о возрасте покупателя, если по внешним признакам невозможно определить, имеет право затребовать документ», — отметила юрист.

По словам специалиста, в случае отказа, продавец также может не продать алкогольную продукцию, а потребитель вправе отправиться в другой магазин, если решит, что эта просьба как-то его оскорбила.

При этом отдавать паспорт в руки продавцу не нужно. Вполне достаточно просто показать страницу, на которой указана дата рождения и помещается фотография владельца.

Помимо этого, в связи с пандемией коронавируса в ряде регионов введены QR-коды о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, которые просят показывать при посещении различных общественных мест — непродовольственных магазинов, кафе и ресторанов.

При этом некоторые охранники торговых центров или сотрудники заведений общепита также просят показать паспорт, чтобы сверить его с электронным сертификатом об иммунизации. Однако, как рассказал 5-tv.ru юрист, основатель юридической фирмы Д/К Дмитрий Коржов, данное требование незаконно.

«Паспортные данные, как и QR-код, относятся к персональным данным человека, которые охраняются законом. Они не могут быть получены и обработаны без согласия самого человека. Требовать огласки таких данных охранник не может», — подчеркнул юрист.

5-tv.ru

Коржов пояснил, что охранник не является должностным лицом, которому разрешается проверять документы, удостоверяющие личность, в том числе и в «режиме повышенной готовности». Такими полномочиями, по словам юриста, обладают только полицейские, действующие в рамках закона «О полиции», а также уполномоченные сотрудники на режимных объектах.

Охранник имеет право лишь попросить показать документы у посетителя, а тот, в свою очередь, имеет право отказать в такой просьбе, отметил эксперт.

«Требовать паспорт у вас права не имеют. А вот просить — имеют. И вы имеете право отказать в предъявлении своего паспорта. Но будьте готовы к тому, что после отказа охрана может отказать вам в допуске в заведение. В ином случае их могут крупно оштрафовать, а администрации заведения это попросту не нужно», — заключил Коржов.

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