Обречены на одиночество: Мужчины с какими именами несчастны в личной жизни

Многие убеждены, что имя влияет на судьбу человека. Однако не напрямую. Оно не управляет поступками, не диктует условия принятия решений. Но имя, с которым человек соотносит себя, будто программирует его, косвенно отражаясь в характере и даже мировоззрении. Обладатели каких мужских имен обречены прожить в одиночестве и не создать счастливую семью, рассказал астролог Артемий Никара в беседе с 5-tv.ru.

Первое имя в списке — Артур. Эти мужчины имеют вспыльчивый и упрямый характер. Они всегда в ожидании, что окружающие сами разгадают причину их очередной обиды.

«В отношениях очень капризны. Такое поведение женщины не выдерживают и просто уходят», — объясняет Никара.

Геннадии также несчастны в личной жизни. Причем неудачи у них начинаются уже в подростковом возрасте. Они доверяют только себе, полагаться на вторую половинку — не в их правилах. Вследствие этого в паре могут часто возникать конфликты и скандалы, что в результате может стать причиной расставания.

Обладатели имени Игорь также имеют высокие шансы остаться одинокими. Виной всему — двуличие.

«Такие мужчины постоянно врут в отношениях без особого повода и думают только о себе. Потерять человека для них ничего не стоит. Они быстро находят ему замену», — завершил специалист.

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