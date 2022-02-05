ТОП-5 мужских и женских имен, обладателям которых февраль 2022 подарит любовь, счастье и богатство

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 22 174

К некоторым людям во второй зимний месяц вселенная будет особенно благосклонна.

Фото, видео: Depositphotos / basarabmargo.gmail.com; 5-tv.ru

В наступившем году Голубого Водяного Тигра обладателей определенных имен ждет космический успех как в личной жизни, так и в финансовой сфере. Период небывалого везения продлится недолго — всего несколько месяцев, однако им необходимо обязательно воспользоваться. Поэтому астролог, нумеролог Михаил Филоненко в беседе с 5-tv.ru рассказал, кому можно смело реализовывать свои планы и рассчитывать на благосклонность Вселенной.

В феврале удача улыбнется обладательницам пяти женских имен в трех сферах: деньги, любовь и карьера. Изменится отношение к жизни, что и приведет их к желаемому результату.

«Первое имя — Светлана, второе имя — Галина, третье имя — Анна, четвертое имя — Анастасия и пятое имя — Татьяна», — поделился астролог.

Обладателей определенных мужских имен также будет преследовать успех, причем, абсолютно в тех же областях. Позитивное отношение к жизни существенно улучшит ее качество. Удача в любви, деньгах и счастье сулит обладателям следующих имен: Сергей, Алексей, Александр, Данила и Денис.

«Также идут и отчества. <…> Если у кого-то еще есть такие отчества, то это хорошо», — отметил Филоненко.

Женские отчества, которые привлекут удачу: Алексеевна, Михайловна, Юрьевна, Геннадьевна и Владимировна. Мужские отчества: Андреевич, Юрьевич, Михайлович, Александрович и Вячеславович.

«Вот эти отчества в сочетании с именами женскими или мужскими будут очень хорошими. И это продлится все три с половиной месяца. То есть: февраль, март, апрель и до середины мая», — подытожил нумеролог.

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