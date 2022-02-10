🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Не Дантес, а клизма: травматолог назвал ошибку врачей, стоившую Пушкину жизни

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 375

Травматолог Ангархаев заявил, что Пушкин мог умереть из-за ошибки врачей

Не Дантес, а клизма: травматолог назвал ошибку врачей, стоившую Пушкину жизни

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

185 лет назад великий русский поэт Александр Пушкин скончался от раны, полученной на дуэли.

Раненного на дуэли поэта Александра Пушкина можно было спасти, однако лечившие его врачи допустили ошибку, которая могла ускорить его смерть. Такую версию выдвинул травматолог Сергей Ангархаев.

По предположению специалиста, фатальной ошибкой стало промывание желудка, в результате которого у раненого поэта могли отказать внутренние органы.

«Клизма, возможно, и сделала последнее дело. Представьте, что вода под напором поступает в кишечник: все каловые массы попадают в брюшную полость. Это может вызвать инфекционно-токсический шок, когда развивается сильное воспаление в организме. Кровь перестает выполнять свои функции, и начинается полиорганная недостаточность, то есть отказ всех органов», — цитирует Ангархаева Газета.ру.

Травматолог считает, что в условиях современной медицины Пушкина можно было вылечить с 90-процентной вероятностью.

Поэт Александр Пушкин скончался 10 февраля 1837 года от раны, полученной на дуэли с кавалергардом Жоржем Шарлем Дантесом. Известно, что пуля перебила поэту шейку бедра и проникла в живот. По тому времени ранение считалось смертельным. Тем не менее Пушкина лечили: ставили пиявки для снятия температуры и назначили клизму. На третий день после ранения поэт умер. Ему было 37 лет.

Ранее 5-tv.ru назвал петербургские маршруты Александра Пушкина.

+1° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
74.72
-0.08 85.38
-0.51
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Последние новости

19:08
Грудь под мышками: поклонники дали совет Волочковой по выбору купальников
18:59
Российские ученые нашли способ предотвратить развитие болезни Паркинсона
18:53
Лиз Трасс объяснила отказ признать суверенитет РФ над Воронежем и Ростовом
18:46
Козак сказал, на что рассчитывает от встречи в «нормандском формате»
18:40
ТОП-4 знаков зодиака, которых 14 февраля ожидает настоящий день любви
18:31
Зайцев резко высказался о памятной звезде в честь Зельдина: «Не его уровень!»

Сейчас читают

С кем нужно быть нежнее? Главные эрогенные зоны у знаков зодиака
Враг, сбивающий с ног: как избавиться от варикоза без операции
Родились в рубашке: У мужчин с какими именами самые сильные ангелы-хранители
Назван простой способ побороть бессонницу за одну минуту

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год