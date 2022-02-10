Не Дантес, а клизма: травматолог назвал ошибку врачей, стоившую Пушкину жизни

185 лет назад великий русский поэт Александр Пушкин скончался от раны, полученной на дуэли.

Раненного на дуэли поэта Александра Пушкина можно было спасти, однако лечившие его врачи допустили ошибку, которая могла ускорить его смерть. Такую версию выдвинул травматолог Сергей Ангархаев.

По предположению специалиста, фатальной ошибкой стало промывание желудка, в результате которого у раненого поэта могли отказать внутренние органы.

«Клизма, возможно, и сделала последнее дело. Представьте, что вода под напором поступает в кишечник: все каловые массы попадают в брюшную полость. Это может вызвать инфекционно-токсический шок, когда развивается сильное воспаление в организме. Кровь перестает выполнять свои функции, и начинается полиорганная недостаточность, то есть отказ всех органов», — цитирует Ангархаева Газета.ру.

Травматолог считает, что в условиях современной медицины Пушкина можно было вылечить с 90-процентной вероятностью.

Поэт Александр Пушкин скончался 10 февраля 1837 года от раны, полученной на дуэли с кавалергардом Жоржем Шарлем Дантесом. Известно, что пуля перебила поэту шейку бедра и проникла в живот. По тому времени ранение считалось смертельным. Тем не менее Пушкина лечили: ставили пиявки для снятия температуры и назначили клизму. На третий день после ранения поэт умер. Ему было 37 лет.

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