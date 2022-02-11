🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 февраля, растущая Луна в знаке Близнецов, принесет представителям многих знаков зодиака благоприятный день для заключения сделок и подписания контрактов. Это приведет к тому, что финансовая сторона дел пойдет в гору. Астрологи рекомендуют подсчитать свои расходы и доходы и принять решение относительно дальнейшей жизни. В то же время нежелательно заниматься кропотливой работой. Вы не получите желаемого результата.

♈ Овен

Ваша душа, Овны, как никогда нуждается в общении. В особенности с родственниками и друзьями. Задушевная беседа сегодня поможет обрести уверенность в себе и отогнать прочь негативные мысли. Достижению внутреннего баланса будет способствовать и встреча с близким по духу человеком.

Космический совет: назначьте встречу с друзьями.

♉ Телец

Вы наверное устали ощущать себя Атлантом, держащим на своих плечах небосвод. Ответственность не только за себя, но и за ближний круг — это прекрасно, но пора обратиться за поддержкой в Небесную канцелярию. Для этого вам нужно лишь мысленно сформулировать свой запрос и держать его на подкорке. Необязательно повторять его каждый день, просто знайте о том, что вы его запустили. Помощь придет, причем даже такая, какой вы не ожидали.

Космический совет: обратитесь за поддержкой к Вселенной.

♊ Близнецы

Вы не любите хаос и не привыкли строить свою жизнь на череде случайностей. Но сегодня звезды сошлись так, что вам стоит немного довериться судьбе. Ваш рациональный взгляд позволит определить, что из происходящего вы можете подчинить своей воле, а каким обстоятельствам стоит просто следовать. Включите интуицию, она вас не подведет!

Космический совет: прислушайтесь к интуиции.

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♋ Рак

В вашей жизни наступил светлый период. Возможно, вы влюблены, и все остальное вокруг вас не волнует. Это прекрасно, но не стоит забивать на окружающих, особенно на семью. Да, вы не сами выбирали этих людей, но мириться с их характерами — часть ваших обязанностей. Поговорите с близкими по душам, примите их недостатки и ошибки. Они ответят вам взаимностью и поддержат во всех начинаниях.

Космический совет: переосмыслите отношения с окружающими.

♌ Лев

Есть моменты, когда мы отметаем осторожность и движемся вперед, несмотря на риски, которые это влечет за собой. А потом бывают случаи, когда мы тщательно изучаем план действий, обдумываем каждое движение и стараемся не рисковать. Сейчас вам подходит скорее второй вариант. Не спешите! Дело, которое вы задумали, требует взвешенного подхода и холодной головы. Расставить приоритеты вам поможет новый для вас человек.

Космический совет: расставьте приоритеты, помощь придет со стороны.

♍ Дева

Думайте о земном царстве как о школе, где вы должны учиться и развиваться на основе своего опыта. Когда вы смотрите на жизнь через этот объектив, вы понимаете, что нет ничего хорошего или плохого. Все происходит правильно. Стоит вам принять эту установку, как тут же станет легче преодолевать препятствия, часть из которых, как вы поймете, воздвигли вы сами.

Космический совет: позвольте Вселенной научить вас выдыхать.

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♎ Весы

Мы ничего не знаем о жизни других, пока не проживем хотя бы день в их шкуре. Это универсальная истина, которую вы понимаете больше, чем когда-либо прежде. Внутри вас произошла чудесная трансформация, побуждающая отказаться от суждений и предубеждений, которые мешали принимать людей такими, какие они есть. Поверьте, что дар принятия и безусловной любви поможет изменить даже самые трудные отношения.

Космический совет: освободитесь от суждений.

♏ Скорпион

Сегодня Скорпионам придется серьезно потрудиться. Речь, правда, идет не о выполнении сложных производственных задач. Вам придется заняться самокопанием. Именно сейчас необходимо расставить приоритеты, чтобы двигаться дальше. Без четкой и грамотной позиции успеха не будет. Помните: удача пока еще на вашей стороне.

Космический совет: затевая проект, не думайте о том, что скажут люди.

♐ Стрелец

Стрельцы, вам не удается самореализоваться из-за сложностей в личной жизни. Эту проблему нужно срочно решать. Наверняка рядом есть человек, который слишком сильно давит на больные места, угнетая ваше состояние? Разберитесь с ним, вызовите на разговор. Если ваше мнение не услышат — смело говорите «Good bye!».

Космический совет: смело разрывайте токсичные отношения.

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♑ Козерог

Козероги, вы никогда не достигните успеха, если будете держаться за прошлое. Любой психолог скажет вам, что важно своевременно отпускать прожитое. Порой сделать это сложно из-за окружающих, которые так и норовят припомнить вам что-нибудь эдакое! Но давайте без лишних эмоций: тихо, но уверенно шагаем в счастливое будущее.

Космический совет: прекратите копаться в прошлом.

♒ Водолей

Водолеи, эта неделя вас изрядно вымотала. Необходимо срочно выделить время на отдых! По натуре вы истинный трудоголик. Однако всему есть предел. Помните простую житейскую мудрость: «Выше головы не прыгнешь»? Именно это сейчас вам делать и не нужно. Звезды призывают отдаться максимальному релаксу.

Космический совет: крепитесь, сложный этап в жизни скоро завершится.

♊ Рыбы

Беда в том, что вы таите в себе негатив, Рыбы. Вы часто пересказываете истории о том, что пошло не так или как несправедливо с вами обошлись. Вам нужно изменить подход: сосредоточьтесь на всем хорошем в своей жизни, чтобы привлечь в свою жизнь позитив. Это поможет вам вынырнуть из мутных вод, как прекрасный розовый лотос.

Космический совет: в любой момент времени есть за что быть благодарным!

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