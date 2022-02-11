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Сын госпитализированной Зинаиды Кириенко рассказал о ее состоянии

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук Эксклюзив 17 644

По словам Тимура Тарасевского, диагноза актрисы близкие не знают, у них даже нет возможности навестить знаменитую пациентку из-за коронавирусных ограничений.

Сын госпитализированной Зинаиды Кириенко рассказал о ее состоянии

Фото: ТАСС / Смитюк Юрий; 5-tv.ru

Актриса Зинаида Кириенко находится в отделении реанимации после экстренной госпитализации 10 февраля. Об этом 5-tv.ru рассказал ее старший сын Тимур Тарасевский. По словам родственника, звезда фильмов «Любовь земная» и «Тихий Дон» пребывает в состоянии средней степени тяжести, однако точные данные врачи пока не сообщили - близких к артистке не подпускают.

«Чувствует себя неважно, вот только что разговаривали с больницей — состояние средней тяжести. Диагноз пока не дают, ехать нельзя, не пропускают. Находится в реанимации. Вот все, что я знаю пока… Эта больница обслуживает больных с ковидом. У нее был ковид, мы уже надеялись, что он проходит. Мы все тут немножко переболели — и дети ее, и внуки, и жены детей», — поделился Тарасевский.

5-tv.ru

Как отметил мужчина, состояние Кириенко стало ухудшаться около месяца назад. До этого 88-летняя актриса чувствовала себя хорошо. Всей большой семьей 6 января они отметили день рождения правнучки артистки, внучки Тарасевского, «погуляли, песни попели». Теперь близкие находятся в волнительном ожидании новостей от медиков.

Ранее сообщалось, что у Зинаиды Кириенко был диагностирован геморрагический инсульт и рак поджелудочной железы, а также что артистка частично парализована. Плохо актрисе стало дома. Зинаида Михайловна перестала общаться с близкими и реагировать на внешние раздражители, на мгновение потеряла сознание. Родные вызвали скорую, обследования в больнице продолжаются.

Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. В 1958 году окончила ВГИК, вскоре став актрисой Московского драматического театра имени Пушкина. Была однокурсницей Людмилы Гурченко, Натальи Фатеевой и Виталия Матвеева. Позже служила в Московском драматическом театре на Малой Бронной, затем в Театре-студии киноактера — там актриса проработала больше 30 лет. Известна по картинам «Поэма о море», «Судьба человека», «Тихий Дон», «Любовь земная» и сериалу «Два капитана».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о состоянии госпитализированного с коронавирусом и тяжелым поражением легких политика Владимира Жириновского.

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