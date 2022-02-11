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Мария Миронова о смерти Евгении Брик: «Мозг рушится»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 24 165

Мария Миронова прокомментировала смерть подруги-актрисы Евгении Брик

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Кадры из х/ф "Географ глобус пропил" ("Красная Стрела", "Мармот-фильм", 2013), х/ф "Стиляги" ("Красная Стрела", 2008)

Тема:
Умерла актриса Евгения Брик

О смерти известной российской актрисы после долгой болезни первой сообщила журналист Катерина Гордеева. Звезда фильма «Стиляги» было 40 лет.

Актриса Мария Миронова призналась, что не может поверить в кончину своей подруги — актрисы Евгении Брик. О смерти звезды фильма «Стиляги» на 41-м году жизни стало известно несколько часов назад. Первой о трагедии сообщила журналист Катерина Гордеева, отметив, что в последнее время Брик тяжело болела, но скрывала недуг от публики.

Гордеева назвала покойную одной из самых красивых, веселых и верящих в жизнь женщин, которых знала. Ее оду продолжила и Миронова.

«Женечка! Мозг рушится, отказывается верить в это! Любимая, светлая девочка, сестра моя младшая, как мы шутили… Красавица наидобрейшая… 40 лет… Сил огромных родным и близким! Только сил, чтоб пережить такое горе», — написала артистка в Instagram.

globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @mariya_mironova_actress

У Евгении Брик осталась горячо любимая дочь Зоя, супруг-режиссер Валерий Тодоровский, мама и сестра. По данным источника ФАН, причиной смерти актрисы стало онкологическое заболевание.

Чем запомнилась актриса Евгения Брик?

В последние месяцы Евгения Брик сильно похудела, на фотографиях в социальных сетях появлялась с коротко остриженными волосами. Это породило слухи о лечении химиотерапией и, соответственно, раке. Отмечается, даже не все коллеги знали о недуге, только самые близкие, пишет dni.ru.

Евгении Брик было 40 лет. Она известна ролями в фильмах «Оттепель», «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Северное сияние» и сериалах «Эти глаза напротив», «Фантом» и «Вызов», а также и многими другими работами в кино.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер директор фильма «Трудно быть богом» Феликс Эскин.

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