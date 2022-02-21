Изменила судьбу: главный секрет Евгении Брик предали огласке

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 280

Умершая Евгения Брик скрывала ото всех настоящую фамилию

Изменила судьбу: главный секрет Евгении Брик предали огласке

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Тема:
Умерла актриса Евгения Брик

Звезды отечественного кинематографа не стало 10 февраля. Ей было всего 40 лет.

Знаменитая актриса Евгения Брик ушла из жизни в очень раннем возрасте. Ей было всего 40 лет: не успела поставить на ноги дочь, не успела сыграть массу запоминающихся ролей. При этом у селебрити было столько тайн, что, кажется, не ожидал и ее собственный муж — режиссер Валерий Тодоровский. Оказалось, звезда была не той, за кого себя выдавала. В буквальном смысле.

Я — не я

Dni.ru напоминает, что Евгения скончалась 10 февраля в Лос-Анджелесе. По слухам, актриса годами боролась с тяжелой болезнью. Многие не исключают даже онкологию: на последних фото дива стала слишком худой и лишилась густой копны волос. Но мало того, что звезда скрывала свой диагноз, она и не хотела, чтобы кто-то знал ее реальную фамилию — Хиривская.

Правда вскрылась при оформлении бумаг для транспортировки тела Брик из Лос-Анджелеса на родину, в Москву. Родным пришлось изрядно повозиться из-за нестыковок с фамилиями. Друзья семьи отмечают, что Евгения пошла на обман по объективным причинам — просто хотела иметь звучную фамилию, когда строила карьеру в шоу-бизнесе. Брик она стала в честь любимой прабабушки по отцу — Софьи Брик. В документах, по слухам, ничего не изменилось.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Евгения Брик могла предвидеть собственную смерть.

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