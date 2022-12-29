Ушли, но не забыты: Умершие российские знаменитости в 2022 году

2022 год унес жизни многих знаменитостей. Смерти некоторых из них стали для общественности полной неожиданностью и большим ударом. Пятый канал решил вспомнить, жизнь каких российских звезд театра и кино, великих спортсменов и известных политиков оборвалась в 2022-м.

Леонид Куравлев

Леонид Куравлев. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Леонид Куравлев родился в обычной советской семье. В школе будущий артист учился плохо, его нелюбимыми предметами были точные науки. Поступать на актерский ему в шутку посоветовала сестра, сказавшая, что там точно не будет ненавистных им дисциплин. Он поступил во ВГИК со второго раза.

Кинодебют Куравлева состоялся за год до выпуска — в 1959-м. Слава к актеру пришла в 70-е, когда фильмы с его участием выходили несколько раз в год. В их числе «Иван Васильевич меняет профессию» и «Афоня», принесший артисту всесоюзную известность. В 2012-м после смерти жены звезда свел на нет общение с журналистами. Последние годы жизни он провел в хосписе. Там же он и умер зимой 2022 года из-за остановки сердца на 86-м году жизни.

Владимир Жириновский

Владимир Жириновский. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Владимир Жириновский прославился колкими высказываниями и эксцентричным поведением. Однако его единственная супруга, Галина Лебедь, помнит политика как очень воспитанного и тактичного человека. За 30 лет в политике Владимир Вольфович выступил сооснователем партии ЛДПР, предложил узаконить многоженство и открыто критиковал власть. Несмотря на едкие высказывания, часто переходящие в агрессивные действия, Жириновскому удалось сплотить вокруг себя многочисленных единомышленников. Новость о смерти политика весной 2022-го стала шоком не только для его однопартийцев и оппонентов, но для всех россиян. Смерть 75-летнего Владимира Вольфовича наступила после продолжительной болезни.

Юрий Шатунов

Юрий Шатунов. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Солист культовой группы «Ласковый май» и кумир миллионов Юрий Шатунов умер 23 июня. Ему было 48 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность и обширный инфаркт. Известный певец скончался в карете скорой помощи.

Пик популярности Шатунова пришелся на середину и конец 1980-х. Весь Советский Союз заслушивался хитами в исполнении мальчишек из оренбургского детского дома. В начале 1990-х группа распалась на волне бешеного успеха.

Самые известные песни «Ласкового мая» в исполнении Юрия Шатунова — «Белые розы», «Седая ночь» — по прошествии нескольких десятков лет до сих пор тепло любимы на постсоветском пространстве.

Виктор Санеев

Виктор Санеев. Фото: Киквадзе Гиви/Фотохроника / ТАСС

В январе спортивный мир потерял трехкратного олимпийского чемпиона Виктора Санеева. Он скончался на 77-м году жизни.

Свою карьеру легкоатлет начал, выступая за спортивное общество «Динамо». Виктор Санеев участвовал в Олимпийский играх четыре раза и стал обладателем трех золотых медалей этого престижного турнира. Также в коллекции спортсмена было серебро Игр-1980. Легкоатлет трижды устанавливал мировой рекорд в тройном прыжке. После завершения карьеры работал тренером.

Александр Тимофеевский

Александ Тимофеевский. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Александр Тимофеевский известен стихами к песне «Пусть бегут неуклюже…» из мультфильма «Чебурашка». Эта композиция принесла поэту всесоюзную известность, став народным гимном дня рождения. Критики считали, что Тимофеевский в своих текстах оперирует несколькими смыслами бытия. По мнению экспертов, они могут быть прочитаны и восприняты по-разному. Александр Тимофеевский умер весной 2022-го после продолжительной болезни. Ему было 88 лет.

Михаил Зеленский

Михаил Зеленский. Фото: www.globallookpress.com / Igor Primak

Михаил Зеленский должен был стать спортивным врачом, как того хотели родители. Чтобы осуществить это желание, он даже поступил сразу в два вуза. Однако обучение в них он не окончил, решив посвятить жизнь журналистике. Учась на журфаке МГУ, Зеленский начал работать радиоведущим. Затем он попал на телевидение Михаил вел популярные программы на различных федеральныхканалах. Жизнь 46-летнего журналиста оборвалась зимой 2022-го после сердечного приступа. Это стало шоком не только для близких телеведущего, но и для его поклонников.

Анатолий Алябьев

Анатолий Алябьев. Фото: РИА Новости / Юрий Сомов

Анатолий Алябьев с детства много двигался. В школу, находящуюся в другой деревне, он ходил пешком, а в зимой ездил туда на лыжах. В 12 лет ему впервые доверили ружье. Став взрослым, Анатолий стал биатлонистом и дважды завоевал золото на зимней Олимпиаде в 1980-м в Лейк-Плэйсид. Его целеустремленность не сломили даже провокации в адрес советской делегации. Из США в СССР он вернулся легендой биатлона. По словам Дмитрия Губерниева, для него этот вид спорта начался именно с Алябьева. Спортсмен умер зимой 2022-го. Смерть знаменитости наступила из-за коронавируса. Знаменитому батлонисту было 70.

Анастасия Вознесенская

Анастасию Вознесенскую. Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Кинодебют актрисы Анастасии Вознесенской состоялся в 1966-м в фильме «Первая любовь», где она сыграла фронтовую медсестру. Известность к женщине пришла через год после выхода картины «Майор Вихрь». Позже в фильмографии Вознесенской появились «Гараж», «Вокзал для двоих» и «Авария — дочь мента». Вознесенская играла в театре, в последний раз появившись на подмостках МХТ имени Чехова в 2013-м вместе с мужем Андреем Мягковым. 78-летней артистки не стало в январе 2022-го. Причиной смерти стал коронавирус.

Александр Пономаренко

Александр Пономаренко. www.globallookpress.com / Natalya Loginova

За несколько дней до Нового года скончался юморист Александр Пономаренко. Артист долго боролся с онкологическим заболеванием, но так и не смог победить. Ему было 55 лет. Юморист прославился благодаря выступлению в дуэте с братом-близнецом Валерием.

Любовь к шуткам у Пономаренко проснулась еще в раннем возрасте. Братья выступали на капустниках с комедийными номерами. Всю жизнь они не разлучались даже на сцене. Но рак желудка, обнаруженный у Александра летом 2021-го, внес коррективы в график артиста. Последний год он редко появлялся на публике, но не терял надежды на выздоровление. Но коллеги по цеху надеялись, что юморист поправится и вновь выйдет на эстраду. Однако чуда не произошло.

Иван Рудаков

Иван Рудаков. Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Родился Иван Рудаков в режиссерской семье и с детства воспитал в себе любовь к кино. Родители артиста часто обсуждали дома собственные съемки. Сам Иван с первого раза поступил на режиссерский факультет ВГИК, а потом посещал высшие актерские курсы в этом учебном заведении.

Иван Рудаков снимался запомнился своими ролями в картинах «Кухня», «Медиум», «Ланцет», «Ванечка», «Не отрекаются любя…», «Цыганочка с выходом», «Эйнштейн. Теория любви», «Соната для Веры», «Алешкина любовь», «Мата Хари», «Комиссарша», «Ищейка» и другие.

Незадолго до смерти артист был госпитализирован в тяжелом состоянии и отправлен в реанимацию с коронавирусом. Иван Рудаков умер в возрасте 43 лет.

Арнис Лицитис

Арнис Лицитис. Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsin

Арнис Лицитис в детстве хотел стать геологом. Было время, когда будущая звезда ездил в геологические походы, но позже страсть к актерству пересилила увлеченность этой наукой. Кинодебют Лицитиса состоялся в 1965-м, а пик популярности пришелся на 80-е. Тогда Арнис снялся в фильме «Русь изначальная», сериале «Узник замка Иф» и других проектах. Советские зрители любили актера за его «западную» внешность.

Артист ушел в начале 2022-го вследствие остановки сердца на 77-м году жизни. Последние годы жизни он провел в одиночестве, довольствуясь визитами друзей и играми с питомцами.

Виктор Мережко

Виктор Мережко. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Виктор Мережко родился в бедной советской семье, но уже в старших классах понимал, что хочет работать в сфере кинематографа. Окончив ВГИК, он нашел работу далеко не сразу. Но в какой-то момент удача ему улыбнулась. В 1972-м вышел фильм «Здравствуй и прощай» по его сценарию, принесший Мережко известность. Позже по его рукописям сняли множество картин, сегодня считающихся классикой: «Трын-трава», «Уходя — уходи» и многие другие. 84-летнего Виктора Мережко не стало зимой 2022-го.

Майя Бузинова

Майя Бузинова. Фото: Людмила Пахомова / ТАСС

Советский режиссер и художник Майя Бузинова известна каждому, кто смотрел советские мультфильмы. Многие с детства помнят ее картины «Палле один на свете», «Дядюшка Ау», «Новоселье у Братца Кролика». Также она принимала участие в разработке других известных героев, главным из которых стал чудесный и необычный зверек — Чебурашка. В описании Эдуарда Успенского не было ни намека на внешность героя, но именно она придумала персонажу его знаменитые большие пушистые уши, которые полюбились не только россиянам, но и жителям других стран. Майя Бузинова скончалась на 93-м году жизни.

Виктор Бутурлин

Виктор Бутурлин (справа). Фото: Нетелев Роберт / Фотохроника ТАСС

Режиссера Виктора Бутурлина прославили детективные ленты. Он работал над созданием первых серий телесериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Также Бутурлин снял более 50 фильмов, среди которых «Экскурсант», «Садовник», «Торможение в небесах», «Ядерное танго» и многие другие. В 2004 году режиссеру было присвоено звание заслуженного деятеля искусств России. Умер Виктор Бутурлин в возрасте 75 лет.

Евгения Брик

Евгения Брик. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Кинодебют Брик состоялся еще в детстве, в ту пору она снималась в массовках. Мать будущей звезды сама мечтала стать актрисой. Но родители Евгении перед тем, как заниматься карьерой в кино, посоветовали дочери сначала получить образование. Евгения с первого раза поступила в ГИТИС, а в 2001-м стала сниматься.

Зрителям актриса запомнилась по фильмам «Стиляги» и «Географ глобус пропил». Артистка находилась на пике популярности, когда зимой 2022-го стало известно о ее смерти. Оказалось, 40-летняя знаменитость долгое время страдала от онкологии, но держала свою болезнь в секрете. Дочь и муж Евгении Брик живут в США.

Зинаида Кириенко

Зинаида Кириенко. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

В феврале не стало народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко. Мечту стать актрисой она унаследовала от матери, которая даже хотела назвать дочь Аидой в честь древнегреческой актрисы.

Первые роли актриса сыграла в фильмах «Поэма о море» и «Судьба человека». Всесоюзную известность получила после исполнения роли Натальи в фильме мастера курса, на котором училась во ВГИКе, Сергея Герасимова «Тихий Дон». После этого об артистка на время забыли, она появлялась на экране лишь в небольших эпизодах, пока однажды ее вновь не открыл режиссер Евгений Матвеев. Он снял актрису в фильме «Любовь земная». Также зрители полюбили то, как актриса исполняла песни.

Здоровье Зинаиды Кириенко пошатнул коронавирус. Осложнением заболевания стал инсульт.

Борис Невзоров

Борис Невзоров. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Народный артист России Борис Невзоров скончался на 72 году жизни. Родился 18 января 1950 года в станице Староминской Краснодарского края. В 1967–1968 годах был актером Астраханского государственного театра.

В 1975 году Борис Невзоров окончил Школу-студию МХАТ. Прославила артиста роль Ивана Рябова в сериале «Россия молодая». Также актер снимался в фильмах «Люди на болоте», «Наводнение», «У попа была собака…», «Майор», сериалах «Каменская», «Марш Турецкого», «Последний министр» и других.

Геннадий Юхтин

Геннадий Юхтин. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

При рождении мальчику дали имя Гений. Такие имена были популярны в послереволюционное время. Можно сказать, что это предопределило талант актера. Геннадий Юхтин дебютировал в картине «Дело Румянцева», которая сразу принесла ему популярность. Дальнейшие роли ничуть не уступали первой. Актер запомнился своими ролями в фильмах «Чужая родня», «Весна на Заречной улице», «Баллада о солдате», «Неуловимые мстители» и других.

В феврале 2022 года Геннадия Юхтина госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Причиной смерти стали осложнения от коронавируса. Ему было 89 лет.

Александр Куломзин

Александр Куломзин. Кадр из фильма «Формула любви», режиссер Марк Захаров, 1984 г.

Актер, танцор и хореограф Александр Куломзин, известный по работе в легендарном фильме «Формула любви» режиссера Марка Захарова, ушел из жизни в возрасте 65 лет.

Нина Веселовская

Нина Веселовская. Фото: © РИА Новости / Василий Малышев

Звезда советского экрана Нина Веселовская ушла из жизни, не дожив всего один дня до 90-летнего юбилея. Актриса окончила Школу-студию МХАТ. Известность ей принесла роль Даши Булавиной из кинофильма «Хождение по мукам». Нина Веселовская всю жизнь игра в театре. Ее главным сценическим образом в карьере называют роль актрисы Марии Ермоловой в моноспектакле «Ваш выход, госпожа Ермолова».

Том Хаос

Том Хаос. Фото: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya

Вячеслав Зинуров с детства увлекался музыкой, позже он стал диджеем. В 90-е его свели с группой «БекКрафт», для которой он писал танцевальные треки. Позже музыкант сам стал исполнять песни и даже взял себе псевдоним Том Хаос. Коллектив сменил название на «Отпетые мошенники». Том Хаос состоял в проекте более с 1998-го. В какой-то момент ему захотелось стать самостоятельным артистом. В 2021-м Зинуров покинул группу. Однако сольная карьера не задалась. В марте 2022-го стало известно о смерти 50-летней звезды. Одна из версий гласит, что это было самоубийство. Однако родственники не верят в суицид Тома Хаоса.

Игорь Липатов

Игорь Липатов. Фото: new.ras.ru

Научный мир потряс уход ученого, доктора физико-математических наук, почетного профессора МФТИ Игоря Липатова. Он скончался в результате продолжительной тяжелой болезни в возрасте 73 лет.

К научным достижениям Игоря Липатова относится теория пограничного слоя, которая позволила создавать гиперзвуковый ракеты. Ученый исследовал распределение нагрузок на теплозащитном покрытии орбитального корабля «Буран».

Ученый занимал должность профессора кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики, работал в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н. Е. Жуковского. За свою научную деятельность Игорь Липатов четыре раза был награжден премией имени Жуковского за труды по математике и механике.

Лидия Пономарева

Лидия Пономарева. Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Ушла из жизни 22-летняя модель Лидия Пономарева. Карьера девушки складывалась успешно, она даже снялась для журнала Playboy, но что-то подтолкнуло молодую особу покончить с собой. Друзья и близкие так и не смогли найти ответ на вопрос, что заставило Лидию уйти на заре своей карьеры.

Евгений Сытый (Костюков)

Евгений Сытый. Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

В кино Евгений Сытый (настоящая фамилия — Костюков) попал не из дверей театрального училища. Он играл в КВН, где выступал в качестве вокалиста и автора песен. В 1991-м его пригласили работать в театр «Ложа». Заметив талант Сытого, режиссер МХАТа Александр Молочников пригласил его участвовать в свою постановку.

Позднее актер стал постоянным членом труппы театра. Среди киноролей актера были герои в фильмах «Сумасшедшая помощь», «Жить», «Пока ночь не разлучит», «Долгая счастливая жизнь» и других. В 2017 году снялся в хорроре «Гоголь. Начало». В 1999 году дебютировал в роли театрального режиссера спектаклем «Угольный бассейн». Актер долгое время тяжело болел.

Наталья Назарова

Наталья Назарова. Кадр из фильма «Сын», режиссер Николай Субботин, 1987 г.

Актриса запомнилась зрителям, благодаря ролям в фильмах «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Молодая жена», «Старый Новый год», «Любимая женщина механика Гаврилова» и других. Также она была ведущей детских программ на телевидении. Вместе с актером Юрием Богатыревым она участвовала в записи передач «Будильник», «Стихи Агнии Барто» и «Рассказы А. П. Чехова». Наталья Назарова успешно выступала на сцене МХТ им. Чехова.

Но счастье актрисы прервал роковой случай. На Наталью Назарову в 1989 году напал неизвестный мужчина. Он ударил женщину по голове тяжелым предметом. Преступника найти не удалось. После полученной травмы у актрисы начались проблемы с психикой, развилась шизофрения. Из театра Назарову уволили. До конца своих дней Наталья бывшая экранная знаменитость осталась инвалидом и находилась под постоянным наблюдением врачей. Ушла она в возрасте 72 лет.

Виталий Мельников

Виталий Мельников. Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Советский и российский режиссер Виталий Мельников ушел из жизни в возрасте 93 года. Его творчеству принадлежат фильмы «Семь невест ефрейтора Збруева», «Здравствуй и прощай», «Старший сын», «Отпуск в сентябре» и многие другие. Последней картиной режиссера стала лента «Поклонница», вышедшая на экраны в 2012 году.

Творчество Виталия Мельникова ценили коллеги по цеху. Режиссеру было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР и народного артиста РСФСР.

Александра Яковлева

Александра Яковлева. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Александру Яковлеву воспитывала бабушка. Она верила, что внучка должна стать актрисой. После школы Александра поступила в творческий вуз, спустя год снялась в первом советском фильме-катастрофе «Экипаж». Картина принесла Яковлевой первую волну известности, а фильмы «Чародеи» и «Приказано взять живым» закрепили за ней статус звезды. В 90-е Александра ушла из кино.

Позже она стала играть в театре, а в 2016-м снялась в ремейке «Экипажа» с Данилой Козловским. В 2019-м Яковлева призналась, что больна онкологией. В январе 2022-го ей удалили опухоль молочной железы. Актрисы не стало весной того же года на 55-м году жизни.

Леонид Хейфец

Леонид Хейфец. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

В мае оторвавшийся тромб унес жизнь прославленного режиссера и педагога Леонида Хейфеца. Как говорят коллеги по цеху, театральный деятель умел четко донести до актеров значение их роли, мастерски использовал сценическое пространство и выстраивал мизансцены, с успехом интерпретировал замысел произведений классиков мирового искусства. Эта способность помогала спектаклям получить успех у зрителей.

В послужном списке режиссера было немало произведений. Многие из постановок неоднократно отмечались престижными театральными наградами. Также имя Леонида Хейфеца связано с телевизионными экранизациями произведений русской классики. Его творчеству принадлежат картины: «Рудин», «Обрыв», «Вишневый сад», «Доходное место».

В последнее время режиссер погрузился в обучение начинающих актеров и режиссеров. Он долгое время преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина, а затем вел курс в ГИТИСе. За вклад в развитие театрального искусства Леонид Хейфец в 2019 году удостоен «Золотой маски».

Ренат Ибрагимов

Ренат Ибрагимов. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов ушел из жизни в середине мая. Причиной смерти 75-летнего исполнителя стали проблемы с сердцем.

Ренат Ибрагимов прославился как обладатель глубокого бархатного баритона. Емы были подвластны композиции любого репертуара — от классической оперы до современных шлягеров. Его называли русским Паваротти, а сам он с удовольствием пел народные песни и всегда прославлял свою малую родину — Татарстан.

Пьер Нарцисс

Пьер Нарцисс. Фото: www.globallookpress.com / Andrei Ladygin

Известный со времен «Фабрики звезд» певец камерунского происхождения умер 22 июня в Москве. Ему было 45 лет.

Причиной смерти Пьера Нарцисса стали осложнения, вызыванные старым заболеванием — редкой формы подагры. Из-за халатного отношения к здоровью и неправильного лечения у Пьера Нарцисса развилась острая почечная недостаточности и начались большие проблемы с поджелудочной железой.

Автор хита 2000-х «Шоколадный заяц» был доставлен в больницу и экстренно прооперирован, но врачи не смогли спасти его.

Леонид Шварцман

Леонид Шварцман. Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Леонид Шварцман считал, что он должен был погибнуть в Великую Отечественную войну. Будущего художника спасло то, что в военкомате потеряли его дело. Благодаря такому стечению обстоятельств молодого человека не призвали, и он начал работать в тылу, а затем нашел дело всей жизни, вписавшее личность Леонида Шварцмана в культуру СССР. В 1945-м Шварцман впервые увидел мультифильм. Он долго хохотал над диснеевским «Бэмби» и твердо решил пойти в художники. Кроме желания, у Леонида Ароновича были все возможности, так как учился он в школе при институте живописи.

Леонид Шварцман создал попугая из мультфильма «38 попугаев», Старуху Шапокляк, пса из «Варежки» и других персонажей, полюбившимся зрителям многих поколений. Шварцман считается гуру советской мультипликации. Его не стало летом 2022-го. Смерть наступила в результате остановки сердца.

Георгий Ярцев

Георгий Ярцев. Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Легенда московского «Спартака» Георгий Ярцев скончался на 75-м году жизни. Причиной смерти знаменитого спортсмена стала сердечная недостаточность.

Его путь к славе был долгим и тернистым. Только в 28 лет он начал выступать за престижный столичный клуб — «Спартак», где добился невероятного успеха. За три года карьеры в команде он провел 116 встреч и забил 55 голов. Вместе с «красно-белыми» Георгий Ярцев стал чемпионом СССР 1979 года.

После окончания профессиональной карьеры спортсмен начал тренировать сам. Поначалу устроился в одну из московских футбольных школ, а затем вернулся в состав «Спартака». В 1996-м в качестве главного тренера привел команду к победе в национальном чемпионате. В этом же сезоне вывел «красно-белых» в финал Кубка России. Также Георгий Ярцев в течение трех лет — с 2003 по 2005 годы — возглавлял национальную сборную России.

Удостоен званий мастер спорта СССР, заслуженного работника физической культуры РФ и заслуженного тренера РФ. Георгий Ярцев также был награжден орденом Дружбы.

Михаил Горбачев

Михаил Горбачев. Фото: РИА Новости / Владимир Вяткин.

Михаил Горбачев родился в обычной крестьянской семье. Он начал работать еще в детстве, помогая родителям по хозяйству. Великую Отечественную войну он застал десятилетним ребенком, затем пережил оккупацию в селе Привольное Ставропольского края. Несмотря на простое происхождение, после школы он поступил в МГУ на юридический факультет. Двери университета открылись для него благодаря трудовым успехам.

Получив юридическое образование, Горбачев ушел в политику. В какой-то момент Михаилом Сергеевичем заинтересовался КГБ, пытаясь завербовать. Однако будущий реформатор отказался и продолжил политическую карьеру. Ярче всего Горбачев проявил себя в 80-е, став генеральным секретарем КПСС, а после развала СССР — первым президентом союзных государств. Он объявил эпоху гласности и поставил страну на рельсы демократии.

В то же время многие проекты политика не увенчались успехов. Многие любди считали его повинным в развале СССР. В числе «промахов» Горбачева, по мнению его противников, провал антиалкогольной кампании. Но главное, за что некоторые не любили этого политика — это выход республик из состава СССР и дальнейший «парад суверенитетов».

В 90-е Михаил Сергеевич отошел от дел, став общественным деятелем. Он читал лекции, писал книги и высказывался о политических реалиях в России. Политика не стало летом 2022-го. Смерть наступила в 91 год из-за возраста.

Борис Лагутин

Борис Латугин. Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Выдающийся советский и российский боксер Борис Лагутин ушел из жизни в начале сентября. Ему было 84 года.

Прославил Лагуна бокс. В этом виде спорта он достиг небывалых высот. Спортсмен стал первым советским боксером, который дважды выигрывал Олимпийские игры. Кроме этого, за свою карьеру Борис Лагутин также шесть раз завоевывал золото чемпионата СССР по боксу и дважды побеждал в финале чемпионата Европы. После завершения карьеры работал в ЦК ВЛКСМ, долгое время возглавлял Федерацию бокса СССР.

Но знаменитого спортсмена прославил не только спорт. Борис Лагутин имел два высших образования, имел степень кандидата наук. Темой его диссертации стали вопросы жизнедеятельности головного мозга.

Игорь Масленников

Игорь Масленников. Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

Режиссер Игорь Масленников ушел из жизни в сентябре. Ему было 90 лет. Делом его жизни в последние годы стала работа над четвертой частью «Зимней вишни», но мечта так и не осуществилась.

Игорь Масленников с детства был окружен актерской средой. Мальчик часто посещал Александринский театр, посещал рисовальный кружок и литературную студию. Получив образование на филологическом факультете Ленинградского государственного университета, начал работать на телевидении.

В 1967-м окончил высшие режиссерские курсы при «Ленфильме». Первой работой Игоря Масленникова стала лента «Личная жизнь Кузяева Валентина». Классиком отечественного кинематографа его сделали картины «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и трилогия «Зимняя вишня».

Сергей Пускепалис

Сергей Пускипалис. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Трагически сложилась судьба актера и режиссера театра и кино Сергея Пускепалиса. В конце сентября он погиб в ДТП.

Сергей Пускепалис запомнился зрителям по многим картинам, среди которых «Простые вещи», «Как я провел этим летом», «Шифр», «1941. Крылья над Берлином». После его гибели вышла последняя картина с его участием — историческая драма «Сердце пармы».

За свой талант и вклад в кинематографическое и театральное искусство актер неоднократно удостаивался престижных премий «Кинотавр», «Ника», «Золотой орел», а также приза фестиваля в Карловых Варах. Посмертно был награжден премией «Событие года» в номинации «Мастер-класс года».

Владимир Краснопольский

Владимир Краснопольский. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

О творческой карьере он задумывался с детства. Семья артиста была одарена талантами. Его отец выступал на сцене Свердловского государственного театра музыкальной комедии, а мать работала балетмейстером. Режиссерские работы Владимиру Краснопольскому помогал создавать троюродный брат — Валерий Усков.

Владимир Краснопольский окончил историко-филологический факультет Уральского государственного университета, а затем получил режиссерское образование на специальных курсах во ВГИКе. Начиная с документальных короткометражных лент, Владимир Краснопольский смог создать уникальные многосерийные фильмы, повествующие о судьбе разных людей. Ему принадлежат кинокартины: «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант», «Стюардесса», «Отец и сын» и многие другие. Владимир Краснопольский умер на 90-м году жизни.

Борис Моисеев

Борис Моисеев. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Знаменитый певец Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября. Ему было 68 лет. Артист пережил несколько инсультов и долго не появлялся на светских мероприятиях.

В историю шоу-бизнеса Моисеев вошел, благодаря эпатажным образам и откровенным текстам песен, которые часто шокировали слушателей. Среди его хитов особую популярность приобрели «Голубая луна», «Петербург — Ленинград», «Звездочка» и многие другие.

С возрастом Бориса стала интересовать литературное творчество. В 2007-м артист выпустил автобиографическую книгу «Птичка. Живой звук» и стал задумываться над новым шедевром, но осуществить задуманное не успел.

В начале 2010-х состояние здоровья Бориса Моисеева пошатнули два инсульта. Артиста парализовало, но он все равно продолжал радовать поклонников песнями и выступлениями. В 2012 году он выпустил новый альбом, ставший последним в его музыкальной карьере. Однако скоро случился третий инсульт, после которого знаменитость так и не смог оправиться. Борис Моисеев стал затворником. Умер певец дома. Причиной смерти, по заключениям медиков, стал очередной инсульт.

Олег Попцов

Олег Попцов. Фото: www.globallookpress.com / Viktor Chernov

Будущий журналист, писатель и основатель российского телевидения Олег Попцов родился в 1934 году в Ленинграде. Его специальность была далека от журналистики, но именно она позволила ему начать карьеру. Попцов окончил Ленинградскую лесотехническую академию, а затем более 20 лет возглавлял редакцию журнала «Сельская молодежь», сумев сделать его одним из самых популярных изданий Советского Союза.

В 1990-м назначен председателем Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), а позднее стал членом Академии российского телевидения. За плодотворную журналистскую деятельность был удостоен звания Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

Александр Горшков

Александр Горшков. Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Инфаркт миокарда унес жизнь легендарного советского фигуриста, заслуженного мастера спорта СССР Александра Горшкова. Великому спортсмену за полтора месяца до трагедии исполнилось 76 лет.

Фигурное катание на коньках принесло Александру Горшкову мировую славу. Его имя золотыми буквами внесено в историю этого вида спорта. Вместе с партнершей Людмилой Пахомовой и молодым тренером Еленой Чайковской они создавали новый стиль катания — танцы на льду, вплетая в свои программы элементы русской и советской балетной школы.

Старания фигуристов принесли результат. Вместе с партнершей Александр становился на первую ступень пьедестала чемпионата СССР и многих европейских и мировых турниров. На Олимпийских играх в Инсбруке 1976 года пара не имела себе равных. Горшков и Пахомова стали заслуженными золотыми медалистами в танцах на льду, новом для фигурного катания направлении, которое долгое время создавали сами.

После завершения карьеры спортсмен работал тренером по фигурному катанию, руководил управлением международных связей Олимпийского комитета России. С 2010-го до последних дней возглавлял Федерацию фигурного катания на коньках России.

Александр Шевченко

www.globallookpress.com / Natalya Loginova

Песни «Будет все, как ты захочешь», «Я не буду тебя искать» знакомы многим. Их автором стал музыкант и некогда солист группы «Зодчие» Александр Шевченко. Артист ушел из жизнь незадолго до Нового года. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Ему был 61 год.

Неожиданная смерть певца взволновала коллег по цеху. Многим из них талантливый музыкант подарил настоящие хиты. Слушателям знакомы композиции «Без вины виновата я» из репертуара Ирины Аллегровой, «Две ночи и два дня» в исполнении Татьяны Овсиенко и многие другие песни, которые написал композитор.

Ранее 5-tv.ru сообщал о зарубежных артистах, скончавшихся в 2022 году.