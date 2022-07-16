Тодоровский после смерти Брик сосредоточился на работе
Валерий Тодоровский рассказал о жизни после потери супруги Евгении Брик
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Режиссер больше всего боится впасть в депрессию и забросить любимое дело.
Долгое время после смерти горячо любимой жены Евгении Брик режиссер Валерий Тодоровский не давал интервью. После трагической новости друзья в комментариях СМИ выражали обеспокоенность психологическим состоянием мастера. Сможет ли он оправиться после тяжелой утраты?
К слову, Тодоровский кончину любимой жены, как и воспитание дочери, обсуждать не любит. Однако он охотно рассказывает о работе и делится подробностями съемок. Сейчас он работает над сериалом «Надвое» с Данилой Козловским и Александром Петровым в главных ролях. Как подчеркнул режиссер, он всю свою жизнь справляется с трудностями благодаря работе и взгляду в будущее.
«К счастью, я по своей природе человек, который живет не прошлым, а будущим. Если бы я рефлексировал постоянно о том, что не произошло в моей жизни, я бы с вами сейчас не разговаривал, не сидел бы в этом прекрасном месте с видом на Москву, а, наверное, тихо где-то кис на окраине в депрессии, никому не нужный неудачник. Сказать, что все у меня легко, все складывается, нельзя», — поделился Тодоровский в интервью «Известиям».
Звезда «Оттепели» Евгения Брик скончалась в феврале, в возрасте 40 лет, после продолжительной борьбы с раком. Оба Брик и Тодоровский держали болезнь актрисы в строжайшем секрете, поэтому для многих коллег и поклонников ее смерть шокировала. Пара на тот момент проживала в США, где в 2009 году родилась дочь Зоя и где лечилась от онкологии Евгения Брик.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тяжелобольной Борис Моисеев собирается осуществить поездку на море.
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