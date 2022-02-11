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Москвич выпрыгнул из окна 13 этажа с криком «За ВДВ!» и потом жаловался на боль в ноге

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 059

Мужчина был госпитализирован с многочисленными переломами. Сейчас он находится в коме.

Москвич выпрыгнул из окна 13 этажа с криком «За ВДВ!» и потом жаловался на боль в ноге

Фото: Depositphotos / Boytaro1428

Пьяный житель Москвы устроил показательный «прыжок десантника» из окна кухни после ссоры с женой. С криком «За ВДВ!» 45-летний мужчина полетел с 13 этажа в сугроб.

По словам женщины, накануне, вечером 10 февраля, она вернулась с работы и сходила с мужем в магазин, после чего приготовила ужин. Ссора началась из-за того, что ее временно безработный супруг выпивал.

Распаленная руганью женщина ушла в комнату, но вдруг услышала звук открывшегося окна и крик «За ВДВ!». Она побежала на кухню, где выглянула в окно и увидела своего супруга в сугробе. После этого женщина вышла на улицу, где на асфальте сидел ее «десантник». Он был в сознании и жаловался на боль в ноге.

Прыгуна госпитализировали. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, в коме в столичной больнице имени Боткина. У мужчины множественные ссадины, переломы, а также закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что школьница упала с высоты 22-го этажа и выжила.

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