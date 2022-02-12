Прилучный спровоцировал слухи о воссоединении с Муцениеце: «Спасибо Карпович»

На фоне слухов о расставании со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович актер Павел Прилучный наконец заговорил о личной жизни. Он выложил пост в Instagram, где всячески подбадривал девушку и требовал от хейтеров прекратить ее «прессовать». Поклонники заподозрили неладное: неужели его пост является прощальным? Может, он собрался вернуться к законной супруге — актрисе Агате Муцениеце?

«Хочу сказать теплые слова в адрес человека, который очень помог мне в сложный период, поддержал и был рядом, несмотря ни на что. Я хочу сказать спасибо Мирославе Карпович. Она замечательная девушка, искренняя, добрая, чуткая, внимательная. И еще очень хочу попросить всех, кто подписан на меня и будет читать эти строки, давайте уже остановим эту волну хейта и ненависти в ее адрес», — написал Прилучный.

Также актер призвал людей не судить о других по внешнему виду. Павел Прилучный напомнил: многое из реальной жизни звезд скрыто от обывателей. Так, самые «странные и плохие» могут оказаться самыми добрыми, преданными и надежными.

«Мира несет в этот мир много добра. Давай быть внимательнее друг к другу!» — заключил актер и тут же нарвался на тонну «комплиментов».

www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova via Russian Look

В комментарии к посту отметилась Карпович, поблагодарившая актера за теплые слова. Фолловеры тут же стали рассуждать, что произошло между селебрити и почему один из партнеров «культурно попрощался» с другим.

«Теперь побежит к Муцениеце»,

«Ничего не поняла… Это он так ее ласково отшил?»

«Надеюсь, Мире хватит сил, чтобы пережить несчастную любовь»,

«Напоследок защитил… Молодец», — возмущались юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фоне слухов о расставании Прилучного с Карпович в его Instagram стали появляться нежные фото с бывшей женой и детьми.