Прямой путь к тромбозам: врач рассказал, какую болезнь нельзя игнорировать

Только в России около семи миллионов человек страдают от этого недуга, который провоцирует возникновение тромбов и, как следствие, повышает риск летального исхода.

Сердечная недостаточность может спровоцировать образование тромбов, которые с высокой долей вероятности могут оторваться, закупорить артерии и привести к смерти. О причинах возникновения сердечной недостаточности и важности ее лечения на начальных стадиях РИА Новости рассказал врач-кардиолог Сергей Иванов.

Когда возникает сердечная недостаточность

Сердечная недостаточность — болезнь, при которой сердечная мышца не способна эффективно выполнять главную функцию — перекачивать кровь. Из-за снижения сократительной силы мышцы внутренние органы начинают получать недостаточное количество питательных веществ, также развивается кислородное голодание.

Помимо нарушения метаболизма и возникновения проблем с дыханием, медленный ток крови провоцирует образование тромбов. Именно они со временем могут оторваться и перекрыть артерии.

Причины возникновения сердечной недостаточности

Чаще всего, сердечная недостаточность возникает из-за других заболеваний. Например: инфаркта миокарда, ишемической болезни или пороков сердца, сахарного диабета и проблем с давлением. По словам врача-кардиолога Сергея Иванова, гипертония может возникнуть не только в пожилом возрасте, но и молодом.

«При гипертонии происходят морфологические изменения в сердце, и насосная функция этого органа начинает страдать. Если не следить за здоровьем, первые признаки заболевания могут появляться уже в молодом возрасте», — объяснил медик.

Как лечить сердечную недостаточность

Сердечная недостаточность, по словам специалистов, может годами не проявляться серьезными симптомами. Человек может жить и даже не замечать, что сердце «барахлит». Это связано с тем, что организм старается компенсировать нарушения в работе органа. Однако если вы замечаете трудности с засыпанием, нарушения дыхания, одышку, дискомфорт при физической активности, повышенную утомляемость, частый холодный пот, бледность — все это повод срочно обратиться к врачу.

Для диагностики сердечной недостаточности врач направит на ряд процедур: ЭКГ, УЗИ сердца, рентген грудной клетки, суточный мониторинг работы сердца с помощью холтера. Кроме того, необходимо сдать общий анализ крови и анализ на мозговой натрийуретический пептид (гормон, уровень которого повышается при сердечной недостаточности — Прим. ред.). После обследования и получения полной клинической картины специалист назначит лечение, подходящее именно вам.

Как предупредить сердечную недостаточность

Регулярная физическая активность, правильное питание и поддержание здоровой массы тела, сон, отказ от вредных привычек — главные составляющие при снижении риска возникновения сердечной недостаточности.

Однако помимо образа жизни, не последнюю роль играет и генетическая предрасположенность. Если ваши родные страдали от сердечной недостаточности, необходимо пройти генетическое тестирование, которое выявит, передалось это заболевание вам или нет.

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