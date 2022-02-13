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Эксперт объяснил бегство подлодки США с Курил: «Могли утопить по щелчку пальцев»

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Оксана Тарасова
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Эксперт Литовкин объяснил бегство замеченной российскими Ил-38 подлодки ВМС США с Курил

Фото, видео: ТАСС / ZUMA, Анна Майорова; 5-tv.ru

Российские противолодочные самолеты Ил-38 и фрегат тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» засекли непрошенного гостя, но американская сторона отрицает вторжение в воды РФ.

Ждать извинений или хотя бы признания захода подлодки ВМС США типа «Вирджиния» в территориальные воды России на Курилах не стоит, полагает военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин. Даже несмотря на факт — ее засекли противолодочные самолеты средней дальности Ил-38 и многоцелевой фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников».

Как известно, атомная субмарина «Вирджиния» устроила провокацию за несколько часов до переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в районе острова Уруп. Позже Пентагон опроверг нахождение американской подлодки в водах России у Курильских островов. Там заявили, что утверждения Москвы «не являются правдивыми».

По мнению Литовкина, Штаты запросто могут «выкрутиться», если признают провокацию, разглагольствованиями на тему принадлежности Курил. В частности, претензиями на них Японии. Острова де-факто и де-юре принадлежат РФ, но Япония считает их своими.

«Пользуясь современной англо-саксонской риторикой, американцы могут сказать, что это не российские острова, они японские. Поэтому они там могли действовать. Второй момент, очень важный, с подводными лодками — если не пойман, то и не вор. То есть американцы могли ускользнуть от нас. Если бы мы утопили эту лодку, тогда бы они предъявляли претензии, что в территориальных водах России утонула их лодка… То есть риторика бы поменялась диаметрально сразу», — поясняет эксперт.

ТАСС / Фадеичев Сергей

Как отметил Литовкин, в поведении США относительно инцидента нет ничего необычного — провокации с подводными лодками происходили, происходят и происходить будут, потому что Холодная война для подводников не закончилась.

«Если вы вспомните историю недавнюю, то в 90-х годах американцы паслись чуть ли не в Кольском заливе. И это на пике политической разрядки и становления партнерских отношений с Вашингтоном», — добавил он.

Военный эксперт подчеркнул, что иных официальных заявлений, кроме отрицания, скорее всего, не последует. Максимум, который можно выжать из ситуации — это очередное подтверждение профессионализма российских моряков. Подводники показали, что они умеют оперативно искать западные подводные лодки.

Здесь особенно важно отметить, что многоцелевая атомная субмарина четвертого поколения «Вирджиния» (предназначена для борьбы с подлодками на глубине и для прибрежных действий, оснащена торпедами и крылатыми ракетами «Томогавк») — одна из самых современных американских подводных лодок, одна из самых тихих в мире, и обнаружить ее достаточно сложно.

«Министерство обороны (РФ) сработало в разведке на авиации — это самолеты Ил-38 модернизированные, которые выследили эту лодку. Соответственно, дальше действовал фрегат „Маршал Шапошников“, на котором стоит, во-первых, гидроакустическая станция, а во-вторых находится новейший противолодочный комплекс „Ответ“, который мог ее по щелчку пальцев утопить там же, где и нашел», — заключил Литовкин.

ТАСС / Смитюк Юрий

По мнению военного эксперта, американцы, поняв риски своего положения, просто сбежали. С целью защиты российской границы «Маршал Шапошников» применил, как выражаются в оборонном ведомстве, «соответствующие средства». В ответ «Вирджиния» включила самоходный имитатор и на полном ходу ретировалась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о российском супероружии, аналог которому США пытаются более 20 лет.

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