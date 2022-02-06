Шквал и трепет: TNI назвал российское супероружие, которого нет у Америки

США пытается разработать аналог уже более 20 лет.

Российский подводный флот, единственный во всем мире, обладает супероружием, которому никто не в силах противостоять. Речь идет о подлодках, оснащенных суперкавитационными торпедами, которые представляют собой усовершенствованию версию знаменитого «Шквала». В США уже более 20 лет пытаются создать аналог этого вида вооружения, пишет The National Interest.

«Шок от появления подобной прорывной системы поставит на голову весь комплекс ведения боевых действий, а потенциальные противники будут пытаться что-то противопоставить этому оружию, но в случае его применения они окажутся беззащитными», — отмечает обозреватель Кайл Мизоками.

В материале упоминается, что суперкавитационная торпеда ВА-111 «Шквал» стала наиболее инновационным подводным оружием, разработанным Советским Союзом. Благодаря установленному ракетному двигателю, она могла развивать скорость — до 200 узлов в час, что существенно превышает возможности ее предшественников.

Для придания ускорения необходимо было решить проблему естественного сопротивления водной среды. По словам автора материала, с этой целью торпеда обладает свойством превращать воду в пар с помощью горячего выхлопа, который производится прямо перед носовой частью. Таким образом, она может стремительно перемещаться в так называемом газовом пузыре.

При этом у России есть и экспортная версия торпеды под названием «Шквал Е», которая также предназначена для поражения под- и надводных целей. Радиус действия торпеды составляет 13 километров, а мощность она имеет ядерную.

По словам обозревателя, американцы пока не пришли к созданию аналоговой версии. На данный момент они пытаются модернизировать торпеду Mark 48 для оснащения своих подлодок.

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