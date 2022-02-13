«Голодное» полнолуние: какие знаки зодиака больше всего подвергнутся его влиянию

Согласно многим поверьям, полнолуние - плохое время. Когда естественный спутник Земли входит в экватор между растущей и убывающей фазой, многие ощущают недомогание, тревогу, а порой даже и необъяснимый страх перед грядущими событиями. Однако последнее полнолуние уходящей зимы 2022 года отличается от прежних. Какие изменения и для каких знаков зодиака принесет с собой 16 февраля, рассказали 7Дней.ru.

«Голодным» предстоящее полнолуние называют по причине конца зимы, когда у зверей и людей заканчиваются запасы. В этот период стоит запастись терпением и «затянуть пояса», чтобы дожить до следующего сезона. Вместе с тем этот период как нельзя лучше подходит для реализации своего творческого потенциала, ведь полнолуние пройдет под знаком Льва. Однако это созвездие благоволит далеко не всем представителям зодиакального круга.

Близнецы

Обычно полная Луна выматывает Близнецов, однако на этот раз все обстоит совершенно иначе. Они внезапно начнут руководствоваться доводами разума, а не эмоций. Близнецы найдут в себе силы завершить старые задачи и время, чтобы уделить его родным. Период с 16 февраля по 2 марта Близнецам предстоит провести наиболее продуктивно.

Лев

Хоть Луна и не является покровителем Львов, нахождение небесного тела в этом созвездии дает определенные бонусы. Львов ожидают положительные перемены в работе. Ведь в этот период перед ними открыты все двери. Однако для входа в них придется перебороть свою лень. Львы смогут добиться любой цели, если сами этого захотят: постройте четкие планы и ни на один пункт не отходите от плана.

Весы

Привычные Весам негативные качества, вроде неуверенности в себе или страха ошибиться, уйдут на второй план. Ведь с приходом новой Луны вы не будете сдерживать абсолютно ничего — отличный шанс показать все, на что вы способны.

В этот период Весы могут прибегнуть к любым средствам для достижения своих целей: вы станете достаточно креативны и предприимчивы, чтобы не задумываться о последствиях своих действий, ведь победителей не судят.

Стрелец

Стрельцов ожидает мощная трансформация. Вам придется потратить очень много энергии на реализацию своих планов, однако результат того стоит. Представителям этого знака зодиака также стоит подготовиться к перепадам настроения. Ведь от сдерживающего балласта не так просто избавиться.

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