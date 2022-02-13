Жираф в кустах: что можно узнать о мужчине по его интимной стрижке

В наши дни мужчина, следящий за собственной внешностью, никого не удивит. Профилактический маникюр, регулярные визиты в барбер-шопы, спа-салоны — все это считается нормой. И даже посещение мастера по депиляции, потому что «там» тоже должно быть все идеально. Кстати, по интимной стрижке можно с легкостью вычислить характер кавалера и его привычки. Подробнее об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала мастер по мужской депиляции Надежда Сапожникова.

Для чего они это делают?

Чтобы разобраться с внутренним «Я», важно понять, кто и почему решается на эксперименты с прическами в интимной зоне. Эксперт развеяла миф о том, что приходят сплошь лица нетрадиционной сексуальной ориентации или извращенцы. Сапожникова призналась: за годы работы видела более двух тысяч бикини и почти все их владельцы — настоящие мужчины. Просто они любят чистоту и предпочитают доставлять удовольствие своим партнершам.

«Мужчины приходят на депиляцию и получают огромное удовольствие от своей гладкой кожи или интимной прически. Я вижу их восхищенные взгляды! Без лишних волос намного удобнее ухаживать за кожей и приятнее ее трогать. А в жаркое время года пропадает неприятный запах и чрезмерное потоотделение», — отметила Надежда.

Представителей сильного пола, которые страшатся процедуры, мастер успокоила: все происходит быстро и почти безболезненно, если обратиться к профессионалу, а не экспериментировать дома. Что ж, теперь о привычках и пристрастиях.

«Убрать подушки безопасности»

Не секрет, что не каждый мужчина отважится на полное удаление волос. Интимные прически у таких — «подушки безопасности». Самую важную зону они оставляют под прикрытием и даже не хотят прикасаться к ней бритвой в собственном душе.

«Такие мужчины ко мне на депиляцию не ходят, но я бы с удовольствием освободила их жирафов из кустов! Чаще всего обладатели таких подушек — консервативные, закомплексованные люди. Неостриженные „газоны“ в трусах часто говорят о лени или страхе выглядеть в глазах друзей нелепо. Секс с такими мужчинами часто „пресный“ и редкий», — заметила специалист.

Идеальный!

Конечно, есть и полные противоположности «подушкам безопасности». По словам Надежды, 100-процентную гладкость предпочитают мужчины, которые очень любят секс и слишком сильно заботятся о комфорте партнерш.

«Это чувствительные, эмоциональные и ранимые мужчины. Они очень любят тактильные ощущения, поэтому выбирают полную депиляцию глубокого бикини и не оставляют ни единого волоска. Ведь им так нравится чувствовать прикосновения абсолютно к каждому миллиметру своей гладкой кожи. Такие люди любят секс, занимаются им часто и активно вносят разнообразие», — объяснила мастер.

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«Только не туда!»

Находятся среди клиентов и те, кто разрешает удалять волосы на видимых зонах, остальные же держат под полным контролем. Речь идет об анальной зоне, о которой мужчины не хотят задумываться и не подпускают туда даже любимых женщин.

«Такого типа мужчины боятся глобальных изменений в жизни. Обычно они длительное время находятся одни, являются домоседами, не появляются в шумных местах, а если находят спутницу, то остаются с ней навсегда», — рассказала Надежда Сапожникова.

Вечный плейбой

«Плейбоями» мастер мужской депиляции называет клиентов, что предпочитают прически в виде различных сложных фигур. Это действительно может быть как известный во всем мире кролик, так и сердце, корона, молния, крылья, усы и даже эмблема марки авто. Случается всякое!

«Они — экстравагантные люди, берущие от жизни все. Кому-то покажется, что они странные, но они просто на своей волне, живут здесь и сейчас. Самое интересное в такой категории причесок — буквы. Видимо, хотят покорять сердца девушек, вырезая на своем лобке первые буквы имен», — сделала вывод специалист.

Взлетная полоса

Указанная категория причесок предполагает как тонкую полоску из волос на лобке, так и различные геометрические фигуры: треугольники, квадраты, ромбы, прямоугольники и даже узоры.

«Мужчины, носящие такие прически, — незаурядные личности, они следуют моде, избирательно относятся к кругу общения, но при этом любят тусоваться на свингер-пати и других мероприятиях. Секс с такими мужчинами всегда будет разнообразным и необычным!» — поделилась наблюдениями Сапожникова.

Дреды

У каждого мужчины — разные фантазии. Среди самых неординарных личностей — люди, предпочитающие дреды на интимной зоне. Мачо с дредами — разновидность мужчин, оставляющих «подушку безопасности», но с одним отличием — они не убирают волосы не потому, что не следят за собой, а потому, что гордятся волосами.

«Они ухаживают за ними и считают такими же важными, как на голове. Чтобы не потеть и не чувствовать от волос неприятный запах, мужчины заплетают их в косички и делают дреды. Однозначно это незаурядные и смелые по характеру мужчины», — заключила эксперт.

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