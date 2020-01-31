ТОП-5 голливудских красавиц, которые не делают эпиляцию

Многие звезды шоу-бизнеса не раз становились объектом папарацци, которые их снимали с самых невыгодных ракурсов, в неподходящее время и в неудобном месте. На части таких кадров можно отчетливо разглядеть изъяны знаменитостей. Например, как отмечает Wday.ru, некоторые из них, несмотря на огромное количество вариантов депиляции, представленных в наше время, отказываются брить руки. Для публики это выглядит слегка нелепо. Однако для ряда звезд подобная деталь уже стала частью имиджа. О том кто они — голливудские противницы современных процедур — расскажет 5-tv.ru.

Селин Дион

Instagram @celinedion

Канадская певица Селин Дион отличается изысканным стилем одежды и всегда опрятно выглядит. Тем не менее, на некоторых снимках, опубликованных в сети, ее утонченный образ ставится под сомнение. Например, на фотографиях, сделанных на одном из концертов звезды в Токио, заметно, что она не побрила руки перед выходом на сцену.

Эмилия Кларк

Instagram @emilia_clarke

Британскую актрису Эмилию Кларк несколько раз признавали самой сексуальной женщиной мира, однако не у всех ее внешность вызывает только восхищение. Звезда «Игры престолов» абсолютно не стесняется темных волос на руках, что многим фанатам кажется довольно странным.

Алиса Милано

Instagram @milano_alyssa

С красотой и сексуальностью звезды сериала «Зачарованные» Алисы Милано вряд ли кто-то решится соперничать. Однако один изъян в ее внешности поклонники все-таки нашли — это волосы на руках, от которых светская львица почему-то совершенно не стремится избавиться.

Кира Найтли

Instagram @keira_knightley_

Удивительно, но английская актриса Кира Найтли также не проводит эпиляцию рук перед съемками в фильмах. Папарацци не раз ловили ее на публике в несколько неухоженном виде, однако знаменитость не придает значение таким мелочам.

Лана Дель Рей

Instagram @lanadelrey

Американская певица Лана Дель Рей замыкает топ-5 звезд, отказавшихся от эпиляции рук. Он не стесняется выходить в свет, не проводя предварительно все бьюти-процедуры, в результате чего нередко становится предметом для сплетен и пересудов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что женщины отказались от бритья на месяц и показали результаты флешмоба в сети.