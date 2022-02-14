Худшая компания, чтобы скорбеть: Розанова и Миронова необычно простились с Брик

Коллеги покойной актрисы по сериалу «Садовое кольцо» собрались вместе на памятном вечере.

Актриса Ирина Розанова опубликовала фото со встречи с коллегами по сериалу «Садовое кольцо», посвященной памяти умершей на днях Евгении Брик. Покойная артистка снималась в картине, продюсером выступил ее супруг Валерий Тодоровский.

На импровизированных поминках, которые вызвали неоднозначную реакцию публики, присутствовали также актеры Мария Миронова и Анатолий Белый. На фото, опубликованном Розановой в Instagram, все обнимаются и широко улыбаются.

«На этой фотографии собралась худшая на свете компания, чтобы скорбеть. И, тем не менее, сегодня мы собрались вспомнить Женю. На этой фотографии она, конечно, есть, хоть и незримо. Спасибо, Женя, что осветила нашу жизнь. Подглядывай на нас, когда будет минутка», — подписала веселый кадр артистка.

Подписчики двояко отреагировали на пост. Некоторые не поняли, как можно улыбаться на поминках, а потом еще и выкладывать столь спорный контент в социальные сети. Однако осуждающих комментариев меньше, чем поддерживающих. Не у всех одинаковое отношение к смерти и «правилам» оплакивания усопшего.

Instagram @rozanovairina2017

Многие фолловеры порадовались умению артистов светло и позитивно провожать друга в последний путь. Хотя, как известно, первая реакция коллег на смерть Евгении Брик все же была драматичной. Но слезы стерты, и память постепенно заполняют светлые моменты жизни и совместного творчества.

«Я, когда умру, мечтаю, чтоб так скорбели!»

«Спасибо за такое воспоминание, я тоже хочу, чтобы обо мне так упоминали. Вы — лучшие приятели»;

«Такие вы все красивые и душевные. Обнимаю!»

«Замечательная и правильная встреча!»

«Наверно, ей приятно, что вы все вспоминаете ее и улыбаетесь», — пишут комментаторы.

Евгения Брик скончалась в Лос-Анджелесе после длительной болезни в возрасте 40 лет. В связи с появлением в сети ее фотографий — сильно похудевшей и с короткой стрижкой — появилась распространенная версия, что причиной ухода стал онкологический недуг. Однако семья актрисы не раскрывает подробности. Сама Брик также предпочла утаить свой недуг от публики, боролась стойко и тихо, не провоцируя обсуждений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как умершая в 40 лет Евгения Брик повторила судьбу отца и деда.