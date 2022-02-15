🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Врач о последствиях болезни дочери певицы Валерии: «Может оглохнуть»

|
Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист Эксклюзив 6 900

Врач Шарковская рассказала, в каком случае дочь Валерии может оглохнуть после COVID

Врач о последствиях болезни дочери певицы Валерии: «Может оглохнуть»

Фото: Instagram @shena_music; 5-tv.ru

Молодая исполнительница SHENA недавно призналась, что никак не может восстановиться после перенесенного коронавируса.

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина, больше известная как SHENA, недавно призналась, что борется с последствиями тяжелого недуга. По словам молодой исполнительницы, после перенесенного коронавируса у нее развилась депрессия, появились панические атаки и, что самое страшное для музыканта — начались серьезные проблемы со слухом.

К чему же в итоге приведут последствия опасной инфекции? И что поможет наследнице знаменитости восстановить утраченное здоровье? Об этом в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказала аллерголог-иммунолог, эксперт Академии врачей UniProf Татьяна Шарковская.

По словам специалиста, скорее всего, такое состояние и нарушения слуха в частности, связаны с психологическим состоянием. Ведь, как известно, COVID достаточно сильно влияет на нервную систему.

«Оглохнуть она, в принципе может, но это уже будет проявлением психосоматики. Сам вирус такого эффекта не дает. Но, конечно, очень редкие исключения могут быть», — отметила доктор.

Эксперт также добавила, что на данном этапе артистке важно получить помощь хорошего психолога. Дело в том, что люди творческие отличаются повышенной эмоциональностью и им бывает сложнее справиться с такими негативными ситуациями, как, к примеру, болезнь.

«Здесь нужно разобраться именно с позиции — почему я дала вирусу такую силу в себе. И почему я позволила, чтобы вирус так со мной обошелся. Отвечая на этот вопрос, она сможет заглянуть глубже в себя и тогда эти панические атаки и другие проявления быстро уйдут», — считает специалист.

В том, что качается терапевтического лечения, то, по словам доктора, певице нужно заняться очищением организма от того объема препаратов, которые она принимала для борьбы с инфекцией.

«Не секрет, что сегодня больные ковидом чувствуют себя плохо не столько из-за вируса, сколько из-за огромного количества назначаемых лекарств. Поэтом она нуждается в очень мощной санации лимфатической системы. Нужно вымывать из организма все метаболиты препаратов, которые в нее запустили», — советует эксперт.

Анна Шульгина (SHENA) окончила театральный институт имени Щукина сразу по двум специальностям — актриса и артист эстрады и сейчас строит сольную карьеру. В 2018 году вышел ее первый мини-альбом. Многие ее песни быстро стали популярны в сети и заняли высокие строчки в музыкальных чартах. В композициях певица часто касается темы отцов и детей, свободы личности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Валерии рассказала о пережитом домашнем насилии.

-2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
76.58
1.59 86.85
1.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:33
Онколог назвал симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу
4:18
Дочь Успенской спровоцировала слухи об очередном срыве: «Эти стеклянные глаза»
3:58
Какой горячий напиток снижает уровень холестерина более чем на 17%
3:40
Симулянты и не только: в каким проблемам привело оформление больничных онлайн
3:20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака
2:52
В Роспотребнадзоре рассказали, от каких болезней на самом деле помогает морковь

Сейчас читают

Врач о последствиях болезни дочери певицы Валерии: «Может оглохнуть»
Сретение Господне: что можно и нельзя делать 15 февраля
Названы даты рождения людей, чьи судьбы изменят планеты с 14 по 27 февраля
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год