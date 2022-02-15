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Умер актер из «Человека-амфибии» Геннадий Митрофанов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 3 348

Заслуженный артист РФ скончался на 82-м году жизни после болезни.

Умер актер из «Человека-амфибии» Геннадий Митрофанов

Фото: Kino-teatr.ru

На 82-м году жизни скончался советский и российский актер кино, театра и ТВ Геннадий Митрофанов. О смерти заслуженного артиста России сообщается на сайте Всероссийского общества глухих. Причиной смерти названа тяжелая и продолжительная болезнь.

Митрофанов родился в 1940 году в поселке Порт Ильича в Азербайджане в семье военнослужащего — командира корабля. В два года будущий актер простудился и потерял слух. В детстве учился в школах для глухих и участвовал в самодеятельности. По окончании учебы работал в Николаеве в артели по ремонту пишущих машинок, занимался спортивной гимнастикой, входил в сборную Украины среди глухих.

В 1964-м окончил Театральную студию при Всероссийском обществе глухих в Москве. Еще будучи студентом, начал гастролировать с Театром мимики и жеста, в котором прослужил более 50 лет. Легендарный артист Сергей Юрский, увидев Митрофанова в спектакле «Борис Годунов» в 80-е годы, назвал его «несомненно выдающимся актером».

В фильмографии Митрофанова ряд известных работ, в том числе в картине Сергея Бондарчука «Борис Годунов», в фильмах и сериалах «Ленинград. Ноябрь», «Анна Карамазофф», «И черт с ними», «Человек К», «Человек-амфибия. Морской дьявол», «Сволочи».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти режиссера «Охотников за привидениями» Айвана Райтмана.

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