«Замечательный»: Стоцкая назвала Соседова честным и эрудированным критиком

Анастасия Стоцкая назвала Соседова честным и эрудированным критиком

Музыкальный критик Сергей Соседов был очень принципиальным и начитанным человеком. Об этом певица Анастасия Стоцкая рассказала 5-tv.ru.

По ее словам, Соседов всегда ей очень нравился, несмотря на жесткость высказываний. Стоцкая подчеркнула, что он оставался честным, невзирая на лица, был эрудированным, начитанным и обладал чувством юмора, за словом в карман не лез.

Артистка назвала его настоящей эпохой девяностых — и музыкальным критиком, и журналистом. Она вспомнила передачу «Акулы пера», где, насколько ей известно, он получил широкую известность.

«Я приношу свои соболезнования, конечно же, его маме, его близким, коллегам. Замечательный человек ушел из жизни. Соболезнования еще раз всем родным и близким людям», — сказала певица.

Соседов скончался в возрасте 58 лет в Якутии, куда приехал возглавить жюри конкурса красоты «Жемчужина Дальнего Востока-2026». В отеле Нерюнгри он шел на завтрак, оступился на лестнице, упал и ударился головой. Причиной падения назвали оторвавшийся тромб. Телеведущий умер во время операции в больнице.

В московской культурной и телевизионной среде Соседов был фигурой выдающейся. Выпускник факультет журналистики МГУ, редактор «Вечерней Москвы» — писал на музыкальные темы.

Всенародную известность он получил благодаря «Акулам пера» и другим шоу на телевидении, а также преподавал и продолжал работать музыкальным журналистом. Благодаря телевидению музыкальный критик, обычно находившийся за кулисами, сам стал героем массовой культуры.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти музыкального критика Сергея Соседова в Якутии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.