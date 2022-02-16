Непроработанные чакры: что означают цифры в дате вашего рождения

Дата рождения состоит из восьми цифр, которые определяют наши черты характера и предрасположенности. О том, что означает каждая цифра, рассказала астролог Мария Кузьменко в беседе с сайтом Сибкрай.ru

По ее словам, важно обращать внимание не только на те цифры, которые есть в нашем коде, но и те, которых недостает. удивительно, но они могут рассказать о вас намного больше, чем вы думаете.

Вычисление недостающих чисел

Для вычисления этих чисел нужно расположить вашу дату рождения в следующем порядке: год, месяц, день. Например, дата 31 июля 1999 года будет выглядеть так: 19990731

Таким образом первые семь цифр — это то, чего вы уже добились в жизни. Последняя — то, над чем вы сейчас работаете. А вот недостающие цифры определят, каких качеств не хватает у вас и какие из них стоит развить.

В данном примере (19990731) не хватает следующих чисел: 865542. Разумеется, чем больше разных цифр вы имеете в дате — тем лучше.

Что означает каждая из цифр

9 — недостаток этой цифры свидетельствует о необходимости проработки первой чакры. Важно решить вопросы на уровне базовых потребностей: еда, вода, жилище. Так человек сможет почувствовать себя защищеннее и увереннее. Также отсутствие девятки приводит к проблемам со здоровьем, клаустрофобии, боязни высоты, скорости и пожаров.

8 — отсутствие этой цифры указывает на важность проработки второй чакры. Она отвечает за сексуальную энергию, принятие своей сексуальности. Такие люди нередко сталкиваются с проблемой искаженного восприятия своего тела, неуверенностью в себе в сфере романтических отношений. Задача этих людей: полюбить себя, свое тело, осознать свою сексуальность и избавиться от комплексов.

7 — нехватка энергии третьей чакры. У таких людей наблюдаются проблемы с контролем эмоций. Нередко встречаются перепады настроения. Важно следить за своими эмоциональными качелями и не допускать перегиба в одну или другую сторону.

6 — этим людям необходимо раскрыть силу сердечной чакры. Отсутствие цифры шесть может означать, что у человека проблемы с проявлением любви. Почаще задавайте себе вопросы: Что для меня любовь? Действительно ли я люблю? Люблю ли я свое окружение и семью?

5 — отсутствие этой цифры говорит о необходимости проработки горловой чакры или врат Души. Таким людям следует научиться говорить о своих чувствах и желаниях. Порой это доставляет дискомфорт, и приходится действительно «наступать себе на горло», чтобы обозначить свои границы. Однако это необходимый шаг, чтобы улучшить качество жизни.

4 — человеку с отсутствием четверки нужно проработать шестую чакру или третий глаз. Необходимо научиться искать причинно-следственную связь событий, которые происходят в вашей жизни. Также было бы неплохо научиться доверять себе и развивать интуицию.

3 — этим людям нужно проработать седьмую чакру и перестать себя корить за ошибки. Такие люди считают, что за каждый неверный проступок их настигнет божественная кара. Нередко воображаемое «наказание» их настигает. Им лучше научиться отпускать проблемы, жить своей жизнью и не цепляться за прошлое.

2 — отсутствие этой цифры говорит о том, что у человека есть некий долг, который он не выплатил в прошлой жизни. Стоит погрузиться в философские размышления, заниматься самоанализом и пытаться постичь загадки мироздания.

1 — отсутствие единицы в дате рождения говорит о том, что человеку нужно научиться осознавать свою силу, свою способность влиять на окружающий мир и тем самым преобразовывать его.

0 — людям, в дате рождения которых отсутствует цифра ноль, следует научиться принимать перемены. Они нередко предпочитают стабильность и постоянство, однако поток жизни настолько стремителен, что к изменениям приходится приспосабливаться каждый день. Если человек будет настаивать на своих консервативных принципах и жить прошлым, тогда он непременно столкнется с потерями и неудачей.

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