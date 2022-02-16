Галкин снял видео с Гарри, увешанным сумками сестры: «Смотри, не навернись!»

Наследник артиста, как истинный джентльмен, не позволяет Лизе носить тяжелый школьный рюкзак.

Максим Галкин показал, как его с Аллой Пугачевой дети Гарри и Лиза ходят в школу — с набитыми огромными рюкзаками. Но вся тяжесть ноши достается одному сыну звездной пары. Мальчик, как истинный джентльмен, заботится о сестренке: пока она изящно идет по снегу в белом пальто, Гарри плетется от машины к зданию школы, увешанный сумками.

Судя по видео, парнишка своей долей не тяготится. Да, непросто, но такой мужской долг перед прекрасной половиной человечества. Этой простой истине, с годами все больше теряющей популярность, но не ценность, Гарри, вероятно, научил отец.

«Вот так ходят дети в современном мире. С таким количеством сумок. Гарри, что там? Смотри, не навернись», — со смехом кричал Галкин сыну.

Отдельный ролик юмориста был посвящен красоте его ненаглядной дочери. Девочка шла на занятия очень нарядной — придерживая полы расшитого цветами белого пальто, в яркой красной шапочке и шарфе. Папа называл ее своей красоткой, та скромно опускала ресницы.

«Иди, иди!» — притворившись строгим, бросил оглядывающемуся сыну Галкин и рассмеялся.

Юморист с супругой Аллой Пугачевой воспитывают двойняшек — Гарри и Елизавету — и на радость публике часто делятся приятными моментами семейной жизни. Знаменитости вместе с 2005 года, в браке — с 2011-го. В 2013 году они стали родителями с помощью суррогатной матери, в 2017-м обвенчались в Михайло-Архангельском храме села Бушарино, что в Московской области. Наследники звезд учатся во втором классе Первой Московской гимназии.

Ранее 5- tv.ru публиковал видео о том, как взрослели Лиза и Гарри Галкины.