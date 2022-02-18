Врач оценила опасность и последствия неизлечимой болезни Аверина: «Вплоть до сепсиса»

Тело актера годами разрывалось от боли и чесотки. Взять под контроль заболевание удалось лишь недавно.

Максим Аверин с самого детства страдает от неизлечимой болезни. У артиста диагностировали экзему — хроническое воспаление кожи. В интервью 5-tv.ru аллерголог-иммунолог, эксперт Академии врачей UniProf, реаниматолог, реабилитолог детей с РАС Татьяна Шарковская рассказала, насколько опасно это заболевание и чем может грозить.

«Оно не представляет собой никакой опасности для здоровья и жизни человека, поскольку затрагивает только верхние слои кожи, но оно может заставлять много неудобства. <…> Могут быть неприятные осложнения, если экзема мокнущая, в рану попадает инфекция, вовремя не обратить на нее внимания, вовремя не начать лечение, при стечении обстоятельств может развиться сепсис. Тогда может быть гибель от сепсиса, но сегодня медицина находится на том уровне, когда сепсис благополучно излечивается», — пояснила эксперт.

Неприятный диагноз звезда сериалов «Глухарь» и «Склифосовский» годами скрывал и от друзей, и от коллег, и от фанатов — уж слишком много сил отнимала забота о здоровье. Сейчас актер считает себя счастливым человеком, но, наверное, не будь у него дополнительных хлопот, жилось бы гораздо проще.

В одном из интервью Аверин признался, что экзема — хроническое воспаление кожи — у него с рождения. От зуда и чесотки его тело едва ли не разрывалось на части. К счастью, современные методы лечения помогли взять болезнь под контроль.

«Теперь эта экзема только иногда. Когда я особенно сильно понервничаю, может появиться на ногах. Но я уже знаю, как с ней бороться», — цитирует известного актера 7Дней.ru.

46-летний Максим Аверин сегодня полностью погружен в работу. У него до сих пор нет ни супруги, ни детей. Это актера совсем не расстраивает — привык жить в одиночку, да и постоянные разъезды сложно совместимы с тихой жизнью обывателя. Единственное, что по-настоящему заботит селебрити, — будущее. Он точно знает, что не хочет оказаться инвалидом.

«Мне кажется, я просто не смогу жить в таком состоянии, осознавая собственную беспомощность. Меня поразила в этом смысле история Александра Белявского (актер, умер в сентябре 2012-го — Прим.ред.). Он, видимо, так и не смог смириться со своей немощью и с тем, что стал обузой для родных», — признавался как-то журналистам Аверин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Максим Аверин пережил смерть мамы.