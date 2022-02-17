Азазелло VS Понтий Пилат: кто вы из романа «Мастер и Маргарита» по знаку зодиака

В знаменитом романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» нет случайных и «проходных» персонажей. Все они — яркие, самобытные, со своим характером и сюжетной линией. Талантливый и непризнанный главный герой, его страстная и самоотверженная возлюбленная, Воланд и его свита и, конечно, сам пятый прокуратор Иудеи — Понтий Пилат. Проверьте, хорошо ли вы помните знаменитое произведение и определите, на кого из героев похожи больше всего, согласно вашему знаку зодиака.

Овен — Понтий Пилат

Упорный, властный, честный и бескомпромиссный — конечно, это все о нем, пятом прокуратору Иудеи Понтии Пилате. Этот персонаж как нельзя лучше демонстрирует суть огненного знака Овна. Люди такого склада не терпят предательства и готовы следовать своим высоким идеалам и принципам до конца.

Телец — поэт Иван Бездомный (Понырев)

Свидетель страшной смерти Берлиоза, попавшего под трамвай, поэт Иван Понырев, известный в литературной среде столицы под псевдонимом Бездомный — личность творческая, восприимчивая и впечатлительная. Но вместе с тем, весьма прагматичная, предпочитающая ориентироваться на факты, а не домыслы. Таковы все Тельцы — чувствительные и заботливые, но никогда не теряющие связь с реальностью.

Близнецы — Коровьев

Эксцентричный персонаж из окружения Воланда Коровьев, он же Фагот — личность неоднозначная. Предельно прямолинейный интеллектуал с отменным чувством юмора, он не упустит возможности указать другим на их недостатки. В то же время, этот герой, как и все Близнецы, не лишен истинного великодушия и способен на по-настоящему рыцарские поступки.

Рак-Мастер

Главный герой Булгакова — человек тонкой душевной организации. Он способен на подвиги, но только когда ощущает поддержку близких. Как и все Раки, Мастер нуждается в семье, которая обеспечит ему надежный «тыл» и поможет справиться со сложностями и противоречивостью внешнего мира.

Лев — Маргарита

Пылкая Маргарита Николаевна — настоящий лидер. Она способна на глубокие, искренние чувства и смелые поступки. Решительность, свойственная сем Львам, нередко позволяет им выйти победителями из самых сложных ситуаций. На таких людей всегда можно положиться. Ради своих близких, они, условно говоря, пойдут и на сделку с Дьяволом, делая все для блага того, кого любят. При этом и о себе Львы не забывают, стараясь в любой ситуации обеспечить себе комфорт и безопасность.

Дева — Афраний

Начальник тайной стражи Понтия Пилата — человек умный, уравновешенный, предпочитающий рассуждать здраво. Как и все Девы, он отличается особым педантизмом и любит, чтобы у него все было под контролем. Люди такого склада обычно отличные исполнители, которым можно доверить самые непростые задачи и быть уверенным, что они справятся.

Весы — Римский

Финансовый директор Варьете, которого едва не довела до смерти красотка Гелла — во всем пытается найти рациональной зерно. Они не склонны доверять первому встречному и всегда ищут происходящему логическое объяснение. При этом, как это обычно свойственно Весам, эти люди не любят, когда на них оказывается давление. В критической ситуации, чувствуя, что теряют контроль, они могут вспылить и сбежать, переложив ответственность на других. Как, собственно говоря, это и сделал герой Булгакова.

Скорпион — Азазелло

Еще один представитель свиты Воланда — проницательный, бесстрашный и хладнокровный. Это прекрасный манипулятор, который знает, как добиться своего, воздействуя на самые чувствительные точки человеческой души. Как и все Скорпионы — невероятно притягательная личность, с которой, однако, всегда надо быть начеку. Люди этого склада обладают отличной памятью и любое несправедливое отношение в отношении собственной персоны никогда не оставят безнаказанным.

Стрелец — Лиходеев

Директор Варьете — классический Стрелец. Степан Богданович Лиходеев не отказывает себе в простых мирских радостях. Может позволить себе и веселы кутеж, и любовную интрижку. При этом люди такого характера обычно добродушны и не злопамятны. Из них получаются отличные друзья, с которыми можно решиться на любые безумства — они вас с удовольствием поддержат. По натуре Стрельцы — неунывающие оптимисты и всегда верят в успех, даже если обстоятельства складываются не лучшим образом.

Козерог — Воланд

Неожиданно нагрянувший в Москву профессор черной магии со своими верными соратниками — человек властный, способный оказывать сильнейшее влияние на других. Как и все Козероги, он не склонен поддаваться эмоциям и всегда четко видит цель, для достижения которой готов идти по головам. В карьере такие люди добиваются обычно больших высот и прекрасно справляются с ролью руководителя.

Водолей — кот Бегемот

Верный слуга Воланда, шут и задира — кот Бегемот — один из самых ярких и обаятельных персонажей в романе. Его едва ли можно упрекнуть в отсутствии оригинальности. Такой подход обычно практикуют Водолеи, отличающиеся своей непредсказуемостью и готовностью познавать все новое. Обычно они без труда осваивают новые умения и потом с удовольствием демонстрируют их окружающим, в надежде получить заслуженную долю внимания и восхищения.

Рыбы — Иешуа Га-Ноцри

Один из самых сложных героев Булгакова — Иешуа — прекрасный пример характера водного знака зодиака. Рыбы всегда стараются следовать своим принципам и идеалам, чего бы это им не стоило. Люди вдумчивые и обладающие природной харизмой, они без труда находят единомышленников, разделяющих их идеи. При этом Рыбы отличаются искренностью и добротой, поэтому стараются использовать свое влияние для благих целей.

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