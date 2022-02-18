Тайна имени актера Юхтина: как его звали на самом деле

Геннадий Юхтин, знаменитый по ролям в картинах «Весна на Заречной улице», «Дело Румянцева» и многим другим, умер на 90-м году жизни. Актер за жизнь снялся в более чем в 180 фильмах и сериалах! И во всех них в титрах его представляли как «Геннадия Юхтина». Зрители даже не догадывались, что на самом деле, при рождении у актера было другое имя.

Родители будущего актера жили в небольшом селе Куйбышевской области (ныне Самарская область). Мать и отец — рабочие, убежденные коммунисты. Поэтому, когда в семье родился первенец, девочка, ей дали звучное имя Идея. А когда в 1932 году на свет появился мальчик, то его назвали Гением.

Такие необычные по современным меркам имена были очень популярны в первые десятилетия после Революции 1917 года. Например, в честь Владимира Ленина появились имена Владлен и Владлена. А Вил и Вила — это уже аббревиатура от «Владимир Ильич Ленин». В честь Октябрьской революции — Октябрина. Девочек также называли Интернами в честь пролетарского гимна «Интернационал». Арлен — «армия Ленина».

Во всех документах при рождении наследник Юхтиных значился Гением. Во дворе мальчика иногда называли Геной. И только когда после смерти родителей Юхтин попал в детдом, там его «переименовали» в Геннадия. Но по документам он все еще числился Гением Юхтиным. Из-за этого, когда он вырос, были некоторые проблемы. Например, в бухгалтерии очень удивлялись, когда за зарплатой вместо Геннадия приходил Гений.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Юхтин пострадал на съемках фильмов.