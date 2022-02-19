В Кремле заявили об успешном проведении учений сил стратегического сдерживания

Состоялись плановые учения сил стратегического сдерживания под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил России Владимира Путина. Выполнены пуски баллистических и крылатых ракет, сообщается на официальном сайте Кремля.

За ходом учений глава государства наблюдал вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко из ситуационного центра.

К выполнению маневров привлекались техника и Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

С успехом были проведены пуски гиперзвуковых и аэробаллистических ракет «Кинжал». С кораблей и подводных лодок Северного и Черноморского флотов были выпущены крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковая ракета «Циркон» как по морским, так и по наземным целям.

Также с полигона Капустин Яр в Астраханской области был осуществлен практический пуск крылатой ракеты наземного базирования «Искандер».

По полигону «Кура», расположенному на Камчатке, военные запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» с космодрома «Плесецк» и баллистическую ракету «Синева».

Как отмечается, учения были запланированы заранее и позволили осуществить проверку готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и ракетоносцев к выполнению поставленных задач.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, плановые учения сил стратегического сдерживания и пуски баллистических ракет на территории России проводятся регулярно и не должны вызывать опасений у других стран.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ракетный крейсер «Москва» провел артиллерийские стрельбы в Черном море.