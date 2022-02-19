Выбирай или проиграешь: гороскоп возможностей на 2022 год по дате рождения

Нумерологи расшифровали цифровую комбинацию текущего года, по их расчетам, 2022 год находится под влиянием цифры 6, из-за которой мы будем постоянно оказываться на перепутье дорог, и нам неизбежно придется принимать важные решения, чтобы идти и развиваться в правильном направлении. Однако выбор будет не совсем простым: придется четко формулировать свои желания, понимая при этом, что всем все равно не угодить.

Кроме того, 2022 год заставит нас понять, что иногда необходимо отказываться от собственных благ в пользу других. Защита, понимание и сострадание — три ключевых слова года-шестерки. Каждый должен осознать и по возможности найти свое место в этом мире и нести ответственность за происходящее, при этом уметь примерять разные роли, например, волонтера в приюте или участника другого благородного дела. Призовите на помощь интуицию, и тогда вы сможете отличать правильное от неправильного и быстрее окажетесь в гармонии с самим собой и окружающими.

Как рассчитать число, которое соответствует вашему дню рождения

Дата вашего рождения - набор числовых вибраций, наша личность заявляет о себе с первого вздоха, тогда и происходит формирование наших жизненных параметров.

Если вы родились после 9-го числа месяца, сведите число своего рождения сложением, чтобы получить число от 1 до 9 (например, для родившихся 17-го числа: 1 + 7 = день рождения 8).

1

Вы прирожденный и не зависящий от других лидер. У вас сильный стержень, позволяющий идти по намеченному пути. Ваши близкие безоговорочно вам доверяют, уверенные в вашей правоте и успехе. Ваша креативность распространяется на все сферы деятельности, даже в любовь вы стремитесь вносите нотку новизны.

Чтобы сорвать куш, запускайте крупномасштабные проекты, дух авантюризма позволит вам быстро восстановиться даже в случае серьезного провала. Прежде чем действовать, конкретизируйте цели, и тогда вы удвоите свои шансы на успех.

2

Образ милого ангела с детства растапливал сердца взрослых, вы покоряли их своим тихим нравом и доброжелательностью. Ваш взгляд на жизнь одновременно артистичен и романтичен, вы стремитесь всегда и во всем окружать себя красотой. Смысл любви для вас - не только в плотских удовольствиях, вы делаете ставку на понимание, это скрепляет ваш союз.

Для достижения успеха вам стоит объединяться с единомышленниками. Приручите время, чтобы заключать прочные, искренние и долгосрочные соглашения.

3

Уже первым криком сразу после рождения вы уверенно заявляет о себе миру. Ваша самоуверенность открывает перед вами даже те двери, к которым другие не имеют доступа. Как только вы берете на себя обязательство, вы тут же стараетесь эффективно его выполнить. Вы предпочитаете действовать, а не рассуждать. Вы умеете отлично конкретизировать свои желания и четко доносить свои чувства.

Хорошее управление своими эмоциями добавит веса вашему авторитету. Необходимо найти баланс между требовательностью и снисходительностью.

4

Вы твердо стоите ногами на земле, с ясной головой на плечах. Повзрослев очень рано, вы объективно оцениваете реальность и спокойно берете на себя ответственность. Ваши успехи заслужены. Верные своим идеям, вы находите силы для их воплощения. Напитанные любовью, вы умеете направлять, успокаивать, вдохновлять и находить решения.

Раз данное вами слово вы никогда не берете назад, только если вас не предадут. Избегая сложных ситуаций, вы сможете не доводить себя до раздражения.

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5

Вы приходите в этот мир слепыми котятами, так что куча впечатлений вам гарантирована. Ваша личность формируется во время путешествий, обогащается за счет встреч с удивительными людьми. Вы общительны, смотрите на мир широко открытыми, любознательными глазами.

Вы современный человек, живете в ногу со временем, с раскрепощенными желаниями и чувствами. Вам стоит оптимизировать расход энергии и меньше распыляться.

6

В жизни, как и в отношениях, вы находите правильный баланс - ни слишком много, ни слишком мало - это подходящий баланс, чтобы чувствовать себя счастливым. Ваш миролюбивый характер является основным преимуществом для построения отношений, интеграции команды и адаптации к ситуации.

Приступая к действиям, используйте свою интуицию по полной. Не бойтесь принимать решения или ввязываться в дела, вы сможете твердо отстаивать свои интересы.

7

Размышляя о жизни, вы обдумываете и стратегию, и направления деятельности, которое вы хотите придать ей. Вам необходимо взять контроль в свои руки и только тогда принимать решения. Ваша сила концентрации помогает вам преодолевать испытания, вы способны выдержать любой удар.

Ваши чувства глубоки и искренни, однако вы их сдерживаете из боязни слишком открыться. Смелее делитесь своими мечтами, так вы быстрее их осуществите при поддержке окружающих.

8

Как только вы появляетесь на свет, вы сразу берете быка за рога, и это позволяет вам управлять своей судьбой, а при достаточных амбициях и достигать значительных высот. Ваш подход к жизни материалистичен, он выражается в количестве осуществленных проектов и заработанных деньгах. Развитое деловое чутье со временем приводит вас к процветанию.

Ваш успех — ваша заслуга, он достигается благодаря усилиям и способности к концентрации. Если ваши требования оправданы, то, при небольшой снисходительности, вы сможете лучше взаимодействовать с людьми и сможете достигнуть желаемого.

9

Вы рождены, чтобы отдавать, и понимание и принятие этого факта как данность поможет вам преодолевать трудности и не испытывать разочарование. Ваша творческая жилка особенно проявляется в сферах, связанных с искусством и коммуникацией с людьми. Ваша чувствительность вкупе с интуицией является основным преимуществом для анализа и разрешения той или иной ситуации.

Что касается дел амурных, то любите вы с беспримерной преданностью. Не стоит недооценивать своих способностей, немного здравого эгоизма, и вы сможете продемонстрировать свои таланты.

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