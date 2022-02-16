Гребем деньги лопатой: как разбогатеть каждому знаку зодиака

Мы часто задаемся вопросом, почему одним деньги сами текут в руки, а другим приходится трудиться не покладая рук. Все зависит от даты вашего рождения, уверены астрологи и предлагают воспользоваться советами, чтобы заставить работать индивидуальные черты характера на ваш кошелек.

Овен: создайте стартап

Овен принадлежит к умеющим зарабатывать знакам, в них сильна предпринимательская жилка: они всегда в поисках новых способов собственного продвижения. Если Овны чувствуют, что не могут расширить существующие границы или достичь прогресса в делах, они могут впасть в депрессию.

Рекомендация: затейте собственный стартап, именно в нем вы сможете заработать себе имя. Бизнес с нуля позволит Овну самому нести ответственность за свою работу и даст широкое поле для деятельности и апробации новых методов.

Положительные черты: лидерство и динамизм. Вы — первый знак зодиакального круга, а потому дух лидера у вас в крови. Используйте свои лидерские качества и безграничный динамизм, чтобы каждый день превосходить самого себя, а иногда и выступая первопроходцем.

Отрицательная черта: высокомерие. Если вы слишком увлечетесь настоящим моментом и будете слишком самонадеянны, то рискуете потерпеть неудачу.

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Телец: просите о повышении

Если кто и хочет научиться зарабатывать больше денег, так это Тельцы. «Дети» Венеры находят счастье в материальном, восторг им обеспечат новенькая с иголочки одежда, украшения и банковский счет. Ваше самоощущение того, что вас ценят на работе, напрямую зависит от вашей зарплаты. Поэтому не будет зазорным попросить у работодателя прибавки в зарплате или повышения по службе.

Рекомендация: Телец — это знак, который стоит обеими ногами на земле, используйте эту врожденную устойчивость, чтобы получить то, что вы хотите по работе. Вы можете сделать так, чтобы ваш голос был услышан, и при этом оставаться профессионалом, ведь Телец — один из самых вежливых знаков зодиака. Еще один плюс Тельцов — они знают, когда надо надавить, поэтому прислушайтесь к себе и не пускайте все на самотек, а лучше двигайтесь в сторону изменений и улучшений.

Положительная черта: решительность. Не отступайте, когда дело доходит до повышения, которое, как вы сами знаете, давно заслуживаете.

Отрицательная черта: упрямство. Хотя вам звезды и рекомендуют проявлять настойчивость, однако в итоге в выигрыше должны остаться и вы, и ваше начальство, поэтому старайтесь найти компромисс на пути к повышению.

Идеальная подработка: финансовый помощник, графический дизайнер, ювелир, парикмахер или стилист.

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Близнецы: развивайте связи

Близнецам отлично преуспевают в любой коммуникации и способны найти общий язык практически со всеми. Именно эту черту и нужно эксплуатировать для достижения материальных, да и не только целей, ведь работа — это не только цифры и сроки, это еще и живые люди. Астрологи советуют выстроить добрые отношения с коллегами и укреплять профессиональные связи: в конце концов, усилия принесут свои плоды.

Рекомендация: одновременная увлеченность разными проектами может интерпретироваться другими как легкомысленность или даже безответственность. Звезды советуют сосредоточиться на одном деле, и тогда вы добьетесь успеха.

Положительная черта: общительность, которой Близнецов одарил Меркурий, главная планета коммуникаций. Однако остерегайтесь ретроградного Меркурия.

Отрицательная черта: слабая концентрации внимания, кажущаяся двуличность.

Идеальная подработка: специалист по связям с общественностью, писатель, журналист, организатор праздников.

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Рак: удаленная работа

Раками правят эмоции, они же и становятся препятствием, когда дело доходит до практики. Поэтому в интересах представителей этого знака научиться уравновешивать эмоции и логику.

Рекомендация: ключом к успеху станет более продуманное отношение к работе. Помните о том, что дом для Рака играет немаловажную роль, поэтому удаленная работа в комфортных условиях действительно может облегчить жизнь и сделать счастливее.

Положительная черта: способность поддерживать добрые и крепкие отношения. Хотя вы и не такой светский человек, как Близнецы, вы любите людей и знаете, как развивать и поддерживать хорошие рабочие отношения, даже находясь на удаленке.

Отрицательная черта: излишняя эмоциональность и склонность принимать все близко к сердцу. Будьте осторожны, чтобы не спутать профессиональную дружбу с личными отношениями. Не зацикливайтесь на одной задаче.

Идеальная подработка: физиотерапевт, преподаватель йоги, психолог.

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Лев: проявите инициативу

Лев — это знак, который всегда в центре внимания, но когда дело касается карьеры, стоит убедится, что окружающие замечают вас благодаря вашей профессии. Одной общительности и харизмы недостаточно, люди должны видеть в вас и настоящего труженика.

Рекомендация: люди вас оценят, как только вы продемонстрируете свои серьезные намерения. Проявите инициативу, советуют астрологи. Используйте свой имидж царственной натуры, чтобы создать вокруг себя хорошую сеть контактов, которая поможет вам быть в курсе новых возможностей в плане обучения, продвижения по службе, а также свежих вакансий.

Положительные черты: общительность и харизматичность, пользуйтесь ими для достижения в том числе и финансовых высот.

Отрицательная черта: хвастовство. Научитесь отличать позитивное внимание от негативного.

Идеальная подработка: артист, юморист, ди-джей, коуч. Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com

Дева: Организация и оптимизация

Вам не нужно, чтобы кто-то подгонял вас в плане работы. Напротив, слишком усердная работа может нанести вам вред. Для Дев важна результативность и продуктивность. Когда вы не уверены в себе, вы будете перерабатывать и переутомляться, пытаясь доказать свою ценность, что может обернуться против вас.

Рекомендация: заведите привычку отслеживать эффективность своей работы и делайте это как можно объективнее. Ведите учет продаж или составьте список довольных клиентов, не забывая о том, сколько времени у вас уходит на завершение того или иного проекта. Документирование ваших достижений поможет вам быть смелее, когда дело дойдет до просьбы о повышении зарплаты или продвижения по карьерной лестнице.

Положительные черты: аналитический склад ума и организаторские способности. Стремясь решать проблемы, не углубляйтесь в детали, вам сильно поможет умение расставлять приоритеты, тогда вы сумеете добиться успеха.

Отрицательные черты: неуверенность в себе и неспособность расслабляться. Ваш ум постоянно в движении. Научитесь доверять себе. Неудача и отказ — самые большие страхи вашего знака зодиака.

Идеальная подработка: организатор мероприятий, редактор, личный помощник.

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Весы: будьте решительнее

Великие посредники для других знаков зодиака, Весы часто забывают о собственных потребностях. Иногда вы так стремитесь помирить людей, что делаетесь навязчивым и излишне услужливым. Если вы хотите зарабатывать больше денег, вы должны больше сосредоточиться на себе и проявлять больше инициативы.

Рекомендация: примите наконец какое-нибудь решение, просят звезды. Лучший способ для Весов преуспеть в работе — перестать пытаться всем угождать. Заявите о себе так, чтобы люди услышали ваш голос. Самоутверждайтесь. Если скромность не проходит, то призовите на помощь статистику, согласно которой среди Весов чаще всего встречаются миллиардеры.

Положительная черта: здравомыслие. Известные своей беспристрастностью, Весы должны проявлять здравый смысл как в личных финансах, так и принятии деловых решений.

Отрицательная черта: желание всем угождать. Найдите баланс между несколькими проектами, порой отказ от одного дела в пользу другого обеспечит столь необходимое для вас равновесие.

Идеальная подработка: советник, публицист, маркетолог.

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Скорпион: сбавьте обороты

Неискоренимый дух соперничества и излишняя напористость зачастую приводят Скорпионов к конфликтам с коллегами, которые не разделяют того же мнения или в которых они видят потенциальных соперников. Лучший способ быть эффективнее и больше зарабатывать — использовать конкурентность в позитивном и конструктивном ключе.

Рекомендация: из-за своего воинственного характера вы можете иногда производить впечатление грубияна. Приложите усилия, чтобы быть более улыбчивым и приветливым — это поможет снизить напряженность в отношениях.

Положительная черта: Скорпион известен как один из самых страстных знаков зодиака, именно страсть поможет вам добиваться своих целей.

Отрицательная черта: недоверие, вам стоит научиться доверять другим.

Идеальная подработка: музыкант, частный детектив, психотерапевт.

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Стрелец: взаимодействуйте с клиентами

Стрельцу не составит большого труда увеличить свой доход. В отличие от Скорпионов, Стрельцы от природы очень общительны, у них озорной характер и вообще, они просто любят людей. Используйте эти тепло и доброту, чтобы завести как можно больше друзей в вашей сфере деятельности.

Рекомендация: воспользуйтесь социально полезными мероприятиями, такими как сбор средств и корпоративы. По мнению астрологов, Стрельцы достаточно мудры и умеют адаптироваться и готовиться к деловым встречам и работе с клиентами.

Положительные черты: общительность и экстравертность. Вы всегда были любимчиком в классе. А деньги проще добывать, если уметь обзаводиться друзьями в нужных местах.

Отрицательные черты: самоуверенность, претенциозность. Вы искушены и хорошо осведомлены, но иногда можете казаться всезнайкой.

Идеальная подработка: личный тренер, продавец, турагрент.

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Козерог: работа в команде

У Козерогов и так хорошо с деньгами, так как обычно они очень осторожны и ответственны. Звезды говорят о том, что Козероги созданы для предпринимательства благодаря своим высоким амбициям, трудолюбию и финансовой грамотности.

Рекомендация: нет предела совершенству. Привередливость и излишняя серьезность Козерогов создает образ замкнутого знака зодиака. Вам стоит больше погружаться в рабочий процесс и быть более осведомленными о том, какая задача сейчас в приоритете. Используйте свою замечательную способность усердно работать в нужном месте. Козерогам также было бы полезно повысить интерес к командной работе и воспитывать в себе командный дух.

Положительная черта: амбициозность, имеющая практичный характер. Вы ставите перед собой высокие цели и тщательно планируете каждый свой шаг, чтобы достичь желаемого.

Отрицательная черта: отсутствие социальных навыков. Вы можете показаться равнодушным или даже снобом, что может повлиять на уважение к вам со стороны других. Начните дружить с людьми, делая им комплименты.

Идеальная подработка: аналитик данных, архитектор, специалист по финансовому планированию.

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Водолей: ловите удачу

Водолеи очень умны, креативны и могут вдохновить кого угодно. Вы можете достичь высот в своей профессии, потому что вы очень наблюдательны и умеете найти подход к каждому. Вы можете стать тем, кто выведет бизнес на новый уровень и будет пожинать плоды своего труда.

Рекомендация: звезды советуют вам быть осторожнее и не бросаться сломя голову на выручку неэффективным коллегам и не брать на себя вину там, где этого не следует делать.

Положительная черта: новаторская жилка. Если и есть кто-то, кто умеет использовать свои умения и навыки, так это Водолеи. Ваше природное любопытство провоцирует вас на инновационные идеи, их и применяйте в своей деятельности.

Отрицательная черта: раздражительность. Будучи одним из самых умных знаков зодиака, Водолей может раздражаться, когда другие задают вопросы или стоят у него на пути.

Идеальная подработка: изобретатель, организатор, программист.

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Рыбы: доверяйте своей интуиции

Как и Весы, Рыбы глубоко заботятся о благополучии других. Это невероятное чувство эмпатии может быть как прекрасным, так и тяжелым бременем. Например, когда у вашего коллеги день не задался, вы можете пропускать его чувства через себя.

Рекомендация: вы должны сохранять свою индивидуальность и на рабочем месте, это необходимое условие для вашего же блага и процветания. Оптимальный способ саморазвития — это лучше заботиться о себе, больше доверять своей интуиции и не стесняться выражать себя.

Положительные черты: эмпатия и индивидуальность. Как ни банально, но, если вы будете собой, то вас точно заметят.

Отрицательные черты: застенчивость и чувствительность: они сдерживают ваше развитие.

Идеальная подработка: художник, инфлюенсер в социальных сетях, репетитор.

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