Галкин застал врасплох собравшихся за подарками к 23 февраля Пугачеву и дочку

Почти 400 тысяч поклонников вдохновились ожиданием праздника мужчин — Дня защитника Отечества — посмотрев новое видео на странице Максима Галкина в Instagram. Юморист «поймал с поличным» жену Аллу Пугачеву и дочку Лизу, когда те пытались незаметно уйти из дома и отправиться за подарками для него и Гарри к 23 февраля. Но от отцовского зоркого глаза ничего не утаишь.

На видео Примадонна с дочерью в нарядах одной цветовой гаммы, уже даже в верхней одежде, загадочно улыбаются Галкину. Он интересуется, куда собрались, дамы кокетливо напоминают о приближающемся празднике. Девочки — на шопинг, заключил глава семейства и остановил забавный допрос, чтобы не портить сюрприз.

«Только никому не рассказывай», — вкрадчивым голосом предупредила мужа Пугачева.

Фанаты давно считают пару знаменитостей образцовыми родителями. Радость от общения друг с другом и детьми очевидна в каждом маленьком ролике, что публикует Галкин в своем микроблоге. Сам юморист в роли отца едва ли не популярнее, чем в роли артиста среди россиян.

«Уметь сделать счастливыми людей вокруг себя — второй главный талант Макса Галкина!» — написал под постом шоумен Евгений Хаит, и с ним согласились десятки подписчиков.

Алла Пугачева выбрала для шопинга черные брюки и блузу, массивное украшение на шею и высокие сапоги, на плечи набросила шубу серо-зеленого оттенка. Дочь была в дубленке и теплой шапочке — цвета и образы будто подбирали асы, чтобы звезды смотрелись вместе еще эффектнее. Поклонницы пришли в восторг, интересовались каждой деталью, спрашивали, где найти шубу как у Примадонны. Представили, наверно, на минутку, что могут себе такую позволить.

Юморист и певица воспитывают двойняшек — Гарри и Елизавету. Родителями они стали в 2013 году они с помощью суррогатной матери. Наследники звезд учатся во втором классе Первой Московской гимназии. Дети знаменитостей обрели бешеную популярность — каждый ролик с Лизой и Гарри собирает миллионы просмотров и становится поводом для публикаций в СМИ.

Ранее 5- tv.ru публиковал видео Максима Галкина, в котором он рассказал об особенном таланте Гарри.