Новая эпоха: в России судебные приставы начали «замораживать» водительские права

Это вечная тема — соотношение свобод и безопасности. Как обеспечить и то, и другое? Как разграничить права и ответственность? Для автовладельцев наступила новая эпоха. Судебные приставы начали массово «замораживать» водительские права за долги. Они и раньше могли, но пользовались этим правом фрагментарно, и точечно. А сейчас вот уже 300 000 водителей не могут сесть за руль. И их будет больше! Почти все, кто задолжал свыше 10 000 рублей. Но есть, разумеется, исключения. Речь идет не о всех финансовых обязательствах, а только если они наступили после нарушения закона, например, при задержке алиментов, при непогашении штрафов, или при невыплате ущерба пострадавшим. Как это работает, и кому пока можно не беспокоиться — корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Хайдаров расскажет.

Эта пара глаз в машине приставов видит должников насквозь. Система «Поток» автоматически сканирует номера машин и находит неплательщиков даже во дворах и на парковках.

Мужчина прячет лицо от камеры. Он задолжал налоговой больше 50 тысяч рублей, не платит уже два года. Хотя, судя по всему, деньги на услуги адвоката у него все же есть. Он стал срочно звонить, консультироваться, а потом агрессивно себя вести. И вот теперь к запрету на продажу автомобиля, перерегистрацию и даже перекраску, добавился и запрет на управление.

«Если уж неплательщика поймали приставы, то у него всего два варианта развития событий. Либо оплатить штрафы на месте, либо ждать эвакуатор, который увезет его автомобиль. Ну, а пока приставы заблокировали машину должника, чтобы тот не смог скрыться», — констатирует корреспондент.

Он выбрал первый вариант. Только после этого приставы убрали мужчину из своего «черного списка». Всего в нем сейчас 285 тысяч водителей по всей стране. Стольким людям уже сейчас запрещено садиться за руль.

«Серую зону алиментщиков мы перекрыли. То есть получается человек, который официально не работает, но имеет реальный доход и ездит на машине, там машина оформлена на маму, на папу, на брата, на свата и так далее. То есть здесь его прижали», — пояснил заместитель начальника управления по организации исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Желудков.

Такое наказание для должников по факту действовало еще с 2015 года. Но массово применять его начали только сейчас чтобы хоть как-то повлиять на собираемость долгов. Как раз это и помогло в случае с бывшим мужем Лидии Решетниковой из Волгодонска. Он задолжал по алиментам 11-летнему сыну миллион рублей. Уверял что ни работы, ни денег нет. Даже показывал справки. Зато сам любил красиво отдохнуть и свой люксовый автомобиль.

«Приставы вынесли повторно ограничения на управление автомобилем. Потом пристав вышла на рейд и выписала ему „административку“, арестовала машину. Сейчас машина находится на оценке. Скоро ее выставят на торги», — говорит истец Лидия Решетникова.

Больше ходить пешком теперь придется автолюбителям, которые уклоняются от уплаты алиментов. Так же без возможности сесть за руль оставят и тех, кто не возмещает компенсацию за вред здоровью. В этом же списке и нарушители ПДД, накопившие штрафов более чем на десять тысяч рублей.

Как к примеру водитель этого дорогого внедорожника. Он задолжал по штрафам четыре миллиона рублей. У него отняли права, но это не мешает продолжать ездить за рулем. А вот сотрудникам ГИБДД, которые его остановили, пришлось в прямом смысле выбивать долги.

Иногда даже лишение прав не останавливает водителей, чтобы сесть за руль и поехать по делам, чего уж говорить про временное ограничение на право управлять автомобилем. Вероятно найдутся такие, кто будут испытывать судьбу и ездить, несмотря на запреты приставов. Камеры видео наблюдения таких нарушителей не фиксируют, а автоинспекторам придется буквально вручную вылавливать неплательщиков из потока автомобилей.

А если поймают, то грозит до 50 часов обязательных работ, административный арест, либо лишение водительских прав на год. И в этом случае раньше срока их не вернуть даже, погасив долги. Как раз это случилось с Николаем, который сейчас предпочитает скрывать лицо. Мужчина уверен — его незаконно лишили прав.

«Мне никто не напоминал, что у меня есть долг, мне никто не присылал писем, каких-то уведомлений. А узнал я об этом вот таким вот коварным способом. Когда меня остановили „гаишники“ и просто отобрали права», — сетует Николай.

Незнание должника о запрете на вождение, не освобождает от лишения прав, говорят юристы. К тому же приставы должны всеми доступными способами постараться донести простую мысль — по долгам надо платить.

«Он может лично оповестить должника о необходимости явки к судебному приставу-исполнителю, либо направить ему повестку. Так же он может отправить постановление заказным письмом с уведомлением о вручении. И в конце концов он может отправить это заверенное постановление с подписью на электронную почту самого должника», — пояснил юрист Андрей Жолудев.

Запрещать управлять автомобилям вообще всем должникам приставы не могут. Исключение делают для тех, кто воспитывает детей инвалидов, проживает в отдаленной местности или зарабатывает за рулем. А вот любителей лихачить на арендованных автомобилях могут тоже лишить права садиться за руль.

«Если наступает ущерб для каршеринговой фирмы, то фирма, соответственно, при наличии соответствующих документов, которыми подтверждается его долг, возбуждает производство, после которого решается вопрос о лишении права управлять данного должника», — сказал адвокат Александр Инютин.

Вероятно уже скоро все безответственные родители окажутся в одном длинном списке. В Минюсте страны предложили создать отдельный реестр для должников по алиментам. Вся информация о должниках будет собрана в одном электронном ресурсе, поэтому даже тем, у кого нет водительских прав, было сложнее прятаться от долгов.