Филипп Киркоров устроил скандал на шоу «Маска»: «Отказываюсь продолжать съемки!»

Поп-король Филипп Киркоров вместе с наследниками — дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином приняли участие в съемках популярного шоу «Маска». Звездное семейство появилось на публике в ярких красно-синих спортивных образах, которые отлично гармонировали между собой.

Знаменитый папа занял свое место среди членов жюри, а дети, которые являются давними поклонниками проекта, с удовольствием следили за выступлениями участников. Однако в какой-то момент все пошло не по плану, отчего настроение певца сильно испортилось.

Конфликт начался из-за того, что наследники звезды отечественной эстрады сильно проголодались после нескольких часов съемок. Увы, на столе перед знаменитостью не оказалось никакой еды.

Киркоров громко возмутился — да как же так!

«Если мне сейчас же не принесут зефир, я отказываюсь продолжать программу! У меня ребенок голодный! Почему нельзя за этим следить?» — вопрошал поп-король.

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Организаторы, понятное дело, бросились разыскивать что-нибудь вкусненькое и оперативно исправили оплошность.

При этом, по словам продюсера шоу Юлии Сумачевой, лично для себя певец никогда не просит ничего эксклюзивного в плане меню.

«Он ест зефир и пьет колу, больше ничего не требует», — объяснила создатель проекта в комментарии изданию StarHit.ru.

Но, конечно, как заботливый отец, артист всегда очень беспокоится за своих наследников и хочет для них самого лучшего, вот и рассердился.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что уволенная домработница рассказала о разочаровавшем ее поступке Киркорова.