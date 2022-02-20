Филипп Киркоров устроил скандал на шоу «Маска»: «Отказываюсь продолжать съемки!»
Вместе с поп-королем за выступлением участников проекта наблюдали его наследники — Алла-Виктория и Мартин.
Фото: РИА Новости / Алексей Куденко
Поп-король Филипп Киркоров вместе с наследниками — дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином приняли участие в съемках популярного шоу «Маска». Звездное семейство появилось на публике в ярких красно-синих спортивных образах, которые отлично гармонировали между собой.
Знаменитый папа занял свое место среди членов жюри, а дети, которые являются давними поклонниками проекта, с удовольствием следили за выступлениями участников. Однако в какой-то момент все пошло не по плану, отчего настроение певца сильно испортилось.
Конфликт начался из-за того, что наследники звезды отечественной эстрады сильно проголодались после нескольких часов съемок. Увы, на столе перед знаменитостью не оказалось никакой еды.
Киркоров громко возмутился — да как же так!
«Если мне сейчас же не принесут зефир, я отказываюсь продолжать программу! У меня ребенок голодный! Почему нельзя за этим следить?» — вопрошал поп-король.
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Организаторы, понятное дело, бросились разыскивать что-нибудь вкусненькое и оперативно исправили оплошность.
При этом, по словам продюсера шоу Юлии Сумачевой, лично для себя певец никогда не просит ничего эксклюзивного в плане меню.
«Он ест зефир и пьет колу, больше ничего не требует», — объяснила создатель проекта в комментарии изданию StarHit.ru.
Но, конечно, как заботливый отец, артист всегда очень беспокоится за своих наследников и хочет для них самого лучшего, вот и рассердился.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что уволенная домработница рассказала о разочаровавшем ее поступке Киркорова.
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