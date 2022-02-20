День удачи и бед: что сулит людям волшебная дата 22 февраля 2022 года

Текущий год знаменует собой наступление уникальной даты: 22-й день второго месяца 2022 года. Магическое сочетание пяти двоек может стать поворотным моментом в жизни многих людей. Однако под благословение Вселенной в предстоящие сутки попадут далеко не все. Таролог Марианна Абравитова считает, что люди разделятся на два лагеря: те, кого ожидает невероятная удача, и те, для кого этот день обернется настоящим крахом.

«Первая часть: она получит с сегодняшнего дня разворот событий в своей жизни на 180 градусов в лучшую сторону. И эти люди могут получать действительно много бонусов, у них могут настраиваться те дела, которые раньше буксовали: новая работа, новые партнерские связи, беременность, поход в ЗАГС или предложение руки и сердца, то есть очень многие вещи произойдут у одной половины человечества», — рассказала эксперт.

Вторая же половина человечества, по словам Абравитовой, столкнется с неминуемым ухудшением качества и состояния жизни.

«Будет все разваливаться с этого дня, болезни, даже будут смерти, разваливаться браки, увольнения с работы, безденежье и прочее», — продолжила она.

Таролог считает, что заранее узнать о предрасположенности к одной из линий судеб у конкретного человека будет невозможно, так как это распределение никак не связано ни с принадлежностью к зодиакальному кругу, ни с датой рождения, ни с нумерологическим значением пяти двоек. Однако истинно одно — выбор коснется абсолютно каждого.

«Здесь мы сейчас находимся в такой неопределенной точке, когда, знаете, на конкурсе, может быть, как на экзамене: что ты получишь, какую оценку тебе вынесут, какой фант ты вытащишь грубо говоря», — подытожила она.

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