Композитор Александр Колкер рассказал о своем состоянии после ножевого ранения

На известного советского и российского композитора, автор таких шлягеров, как «Стоят девчонки» и «Опять плывут куда-то корабли» напали в Петербурге. 88-летний маэстро чудом остался жив — преступник ранил его в руку.

В эксклюзивном комментарии для 5- tv.ru заслуженный деятель искусств признался, что плохо себя чувствует еще не пришел в себя после происшествия.

«Самочувствие плохое очень. Я сейчас не способен (говорить — Прим. Ред.), потом позвоните по телефону, когда я приду в себя немножко», — попросил Александр Наумович, извинившись, что сейчас не может рассказать никаких подробностей о произошедшем.

Как стало известно, нападение на Александра Колкера произошло сегодня, 20 февраля в лифте многоквартирного дома в Приморском районе Петербурга. Следом за композитором в кабину вошел неизвестный мужчина в шапке и маске, которая закрывала большую часть лица. Злоумышленник сразу же набросился на Колкера и стал его душить, после чего ударил ножом. Затем нападавший бросил окровавленное орудие преступления под лестницу и скрылся. По имеющимся сведениям, он ничего не украл.

После нападения композитор смог добраться до квартиры и вызвать скорую помощь. Следы крови остались на всем, за что держался музыкант, пытаясь дойти до жилища — на дверях кабины лифта, на стенах подъезда, а также на ручке входной двери. Деятель искусств написал заявление в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают личность преступника. Ведется розыск.

Александр Колкер родился в 1933 году в Ленинграде. Окончил музыкальную школу по классу скрипки, играл в оркестре. Позднее окончил Ленинградский электротехнический институт (ныне Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет — Прим.ред.) и какое-то время работал инженером.

Однако музыка по-прежнему увлекала будущую знаменитость больше всего и в 1958 году Колкер стал заниматься профессиональной композиторской деятельностью. Он писал песни для звезд отечественной эстрады — Эдуарда Хиля, Иосифа Кобзона, Михаила Боярского.

Среди его композиций такие шлягеры, как «Туман», «Дождик», «Парень с Петроградской стороны», «Стоят девчонки», «Опять плывут куда-то корабли». Супруга композитора — известная певица, народная артистка России Мария Пахоменко, которая непередаваемо исполняла песни, написанные супругом. Она скончалась в 2013 году после продолжительной болезни. У маэстро также есть дочь Наталья и внучка Мария.

Ранее 5-tv.ru рассказал о другом криминальном инциденте в Петербурге. Так, родственница задержанного по подозрению в убийстве продавца магазина интимных товаров раскрыла подробности о его прошлом.