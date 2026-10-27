Дело миллиардера Сулейманова об организации двух убийств завершено

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 16 0

Фигурантов уже уведомили об окончании предварительного следствия.

Завершено расследование дела миллиардера Ибрагима Сулейманов

Фото: Московские суды общей юрисдикции/ТАСС

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Расследование уголовного дела миллиардера Ибрагима Сулейманова, обвиняемого в организации убийств и покушения, завершено. Об этом РИА Новости сообщил информированный источник.

По его словам, фигурантов уже уведомили об окончании предварительного следствия. Со следующей недели они начнут знакомиться с материалами уголовного дела.

Сулейманова арестовали в октябре 2025 года по решению Басманного суда Москвы. Ему предъявили обвинение в организации двух убийств и одного покушения на убийство. Свою вину бизнесмен не признает.

По версии следствия, Сулейманов причастен к убийству в январе 1999 года председателя профсоюзного комитета работников наземных служб авиакомпании «Внуковские авиалинии» Геннадия Борисова.

Также ему вменяют организацию убийства в 2004 году бывшего главы Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля и покушение в 2021 году на адвоката Илью Перегудова.

Ранее по этому делу были арестованы Шамиль Умаров, Денис Зейкан, Ахмед Батырасханов и Муххамед Дарбишев. Еще один Дарбишев, родственник Муххамеда, после задержания умер от сердечного приступа, сообщал источник агентства.

В зависимости от роли фигурантам предъявлены обвинения по статьям об убийстве, организации преступного сообщества или участии в нем, а также незаконном обороте оружия.

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