На какие болезни указывает изменение цвета кожи и шелушение на локтях

Если наблюдается изменение цвета — потемнение, покраснение, а также появляется шелушение — это может быть тревожным звоночком.

В организме человека все взаимосвязано и нередко проблемы со здоровьем можно определить даже по внешним признакам. К примеру, состояние кожи на локтях нередко указывает на развитие опасных недугов. Об этом рассказала врач-дерматолог и косметолог Надежда Набатникова.

По словам специалиста, кожные покровы на локтях очень тонкие и чувствительные, при этом часто недостаточно увлажненные. Если наблюдается изменение цвета — потемнение, покраснение, а также появляется шелушение — это может быть тревожным звоночком, предупреждающем об авитаминозе или развитии более серьезных болезней — псориаза или диабета.

«При диабете кожа темнеет в области локтевого сгиба и это характеризуется выраженностью складок. Исчерченность появляется. Конечно, должна быть симметрия. То есть это не один локоть», — объяснила доктор в интервью порталу «Москва 24».

Если вы заметили у себя подобные признаки, стоит пересмотреть свое питание, отказавшись от бесконтрольного потребления сахара. Также нужно посетить эндокринолога, который сможет выявить болезнь вовремя и назначить лечение.

В случае, когда покраснение сопровождается сильным зудом, нельзя исключать псориаз — неинфекционное аутоиммунное заболевание кожи. Правильную схему лечения поможет подобрать дерматолог.

Для того чтобы не было авитаминоза, важно сбалансировать свой рацион. Специалист советует включить в меню продукты, богатые витаминами А и Е, которых много в рыбе жирных сортов и говядине.

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