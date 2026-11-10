Лук в носках от кашля: почему народные средства помогают некоторым людям

Народные средства от простуды могут помогать некоторым людям из-за генетики

Народные средства от кашля могут облегчать неприятные симптомы простуды, но далеко не все популярные методы имеют доказанную эффективность. Британский профессор респираторной медицины Алин Морис рассказал, почему одним людям помогают мед с лимоном и ментол, а другие утверждают, что избавляются от кашля с помощью лука в носках. Об этом сообщила «Би-би-си».

По словам специалиста, реакция организма на различные средства может зависеть от наследственных особенностей и работы нервной системы. При этом даже субъективное облегчение иногда связано с реальными физиологическими механизмами.

Зачем люди кладут лук в носки при простуде

Британская учительница Дебора Поуис 62 лет рассказала журналистам о необычном семейном способе борьбы с кашлем. Женщина утверждает, что ей помогает обычный репчатый лук, который она использует перед сном.

Для этого она нарезает луковицу, помещает кусочки в полиэтиленовые пакеты, надевает их на ноги и закрепляет носками. С таким компрессом женщина проводит всю ночь.

«Я знаю, что это работает. Я не знаю, какая за этим стоит наука, но это останавливает кашель», — рассказала Поуис.

По ее словам, необычным способом теперь пользуется и дочь.

Профессор Морис предположил, что определенную роль в субъективном облегчении может играть запах. По его словам, некоторые люди способны воспринимать кашель иначе под воздействием сильных ароматов.

Почему мед с лимоном действительно может облегчать кашель

В отличие от луковых компрессов, у некоторых традиционных домашних средств есть более понятный механизм действия. Одним из таких способов профессор Морис назвал теплый напиток с медом и лимоном.

Специалист рекомендует положить ложку меда в чашку, добавить лимонный сок и залить горячей водой. По его словам, подобный напиток способен временно уменьшать раздражение горла.

«Он покрывает слизистую оболочку горла и уменьшает раздражение рецепторов, которые вызывают першение и заставляют кашлять», — объяснил врач.

Такой эффект называют смягчающим, или демульцентным. Именно поэтому многие безрецептурные средства от кашля выпускаются в форме сиропов.

Как ментол помогает уменьшить кашель

Еще одно привычное средство, эффективность которого изучали ученые, — ментол. Его добавляют в пастилки от кашля, некоторые мази и другие средства для облегчения симптомов простуды.

По словам Мориса, исследования показали, что ментол действительно способен уменьшать частоту кашля.

«Ментол на самом деле уменьшает количество кашля — я понял это много лет назад», — рассказал профессор.

При этом реакция на вещество может существенно различаться. Одним людям пастилки с ментолом приносят заметное облегчение, тогда как другие практически не ощущают эффекта. По мнению специалиста, такие различия могут быть частично связаны с наследственными особенностями.

Почему семейные рецепты помогают не всем

Многие народные способы борьбы с простудой передаются от родителей детям. Однако профессор Морис считает, что причина популярности некоторых семейных рецептов может заключаться не только в привычке.

По его словам, чувствительность к определенным веществам и склонность к кашлю способны различаться у разных людей. Причем некоторые особенности реакции организма могут иметь наследственную составляющую.

«Если в семье говорят: „Мы используем ментол, и он очень хорошо работает“, вполне вероятно, что дети тоже будут реагировать на такую пастилку или ингалятор», — объяснил специалист.

Это может частично объяснять, почему один человек считает определенное средство очень эффективным, а другой не замечает результата.

Может ли эффект плацебо действительно уменьшить кашель

По словам профессора, даже эффект плацебо способен влиять на интенсивность кашля. Дело в том, что кашлевой рефлекс регулируется не только дыхательными путями, но и нервной системой.

Мозг участвует в контроле кашля и способен подавлять соответствующие реакции. Поэтому ожидание облегчения иногда действительно меняет выраженность симптомов.

«У некоторых людей, если стимулировать эти механизмы торможения, кашель уменьшается. Это не просто воображение — речь идет о реальном неврологическом эффекте», — объяснил Морис.

Именно этим, по его предположению, можно частично объяснить уверенность некоторых людей в эффективности необычных народных средств.

Как правильно лечить простуду дома

Специалисты рекомендуют при простуде и гриппоподобных симптомах прежде всего отдыхать и поддерживать достаточное потребление жидкости.

При повышенной температуре и боли могут применяться парацетамол или ибупрофен, если для их приема нет противопоказаний. Теплые напитки, мед и некоторые пастилки способны временно облегчать раздражение горла и кашель.

При этом не стоит рассчитывать, что народные средства устранят причину инфекции или заменят необходимое лечение. Особенно осторожно следует относиться к необычным методам, эффективность и безопасность которых не подтверждены исследованиями.

Мед нельзя давать детям младше одного года, а горячие напитки должны быть комфортной температуры, чтобы не вызвать ожог.

Если кашель сопровождается затруднением дыхания, болью в груди, кровью в мокроте или выраженным ухудшением самочувствия, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.