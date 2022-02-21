Рак убил отца и дедушку: Евгения Брик с юности испытывала страх перед онкологией
Однокурсница Евгении Брик рассказала, что актриса с юности боялась заболеть раком
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Актриса трагически скончалась в 40 лет, предположительно, от онкологического заболевания.
Евгения Брик с юности боялась рака, так как от него умерли ее отец и дедушка. Об этом рассказала однокурсница скончавшейся от онкологического заболевания актрисы.
«Женя очень боялась именно рака. От этого недуга умерли ее дедушка и папа, поэтому, конечно, она опасалась», — рассказала женщина по имени Мария в эфире НТВ.
Она добавила, что Брик смолоду преследовало дурное предчувствие, поэтому она принимала все меры, чтобы избежать болезни.
По словам Марии, прощание с актрисой пройдет в Лос-Анджелесе, где она жила в последние годы. После траурной церемонии тело кремируют, а прах доставят в Россию для погребения. В свою очередь семья Брик продолжает хранить молчание по поводу трагедии.
Актриса Евгения Брик умерла в возрасте 40 лет в Лос-Анджелесе. Точная причина смерти не разглашается, однако пресса и поклонники подозревают, что ею стала онкология. На такие мысли их натолкнула короткая стрижка звезды и значительная потеря веса незадолго до ухода из жизни. У актрисы осталась 12-летняя дочь Зоя и супруг Валерий Тодоровский.
Ранее 5-tv.ru публиковал воспоминания актрисы Марии Мироновой о последних днях страдавшей тяжелой болезнью Евгении Брик.
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