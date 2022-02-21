Экс-невеста нового друга Волочковой: «Пиарится с балериной, а кредит плачу я»

Дама по имени Дарья предложила знаменитой балерине «закрыть долги» очередного бойфренда.

Анастасии Волочковой не привыкать провоцировать скандальные ситуации, однако на этот раз она, похоже, угодила в чужие любовные разборки. Не успела звезда представить своего нового друга, как в сети объявилась его экс-возлюбленная, которая тут же вывалила воз нелицеприятных фактов о мужчине.

«Я не фанат хайпа, но, видимо, от него тут не уйти. Тем более, что этот Буратино сам мне вчера набрал, сказал, что пиарится, и мне предложил. Еще за неделю до 14 февраля он признавался мне в любви. И знаете, я верила. Верила в него как в мужчину, несмотря на регулярные займы денег, кредит за телефон, который я до сих пор плачу. Кстати, Анастасия, не хотите закрыть долги? Гештальты, так сказать. Если брать, то уж с приданым», — с сарказмом написала дама по имени Дарья в комментариях на странице Волочковой.

По словам женщины, Дмитрий только внешне производит впечатление успешного предпринимателя, а на самом деле всего лишь работает в компании своего отца. Кроме того, Дарья обвинила молодого человека в использовании людей в своих целях.

«До меня он выбирал себе статусных девушек. Я даже общалась с некоторыми, которых знала лично, но не верила их жалобам на чудовищные вещи, так как любила. Мы даже чуть не расписались и детей не родили. Слава богу, хватило мозгов подождать и посмотреть. Когда он 15 февраля приехал чинить мой „Майбах“, я думала, не все еще потеряно. Уже потом узнала, что день влюбленных он провел с Настенькой», — написала экс-возлюбленная Дмитрия.

Разгорающийся скандал уже вовсю смакуют подписчики Волочковой, предвкушая новые повороты. Так, кто-то предположил, что сама Дарья, якобы «разоблачившая» Дмитрия, является его супругой, и они вместе решили использовать балерину для своих целей.

«Мне кажется, это и Димой, и его женой Дарьей проплаченный пиар. У Дарьи тоже какой-то проект там есть. Вот они вдвоем и решили замутить. А Настя привыкла. Сама за счет этого живет. Просто нашли друг друга люди», — высказался подписчик.

Накануне Волочкова показала своего, предположительно, нового мужчину. Им оказался предприниматель Дмитрий, который занимается строительством и отделкой деревянных помещений. В соцсети балерина похвасталась, что мужчина устроил ей экскурсию по своей родной Калуге.

В свою очередь Дмитрий на официальной странице своей компании указал, что его визит в Калугу с Волочковой — всего лишь деловая поездка с целью показать объекты для «дальнейшего представления их в городах Подмосковья».

Поклонники Волочковой обратили внимание, что ее вероятный новый избранник значительно моложе ее, и уже спорят, как долго продлятся эти отношения.

«Эх, не бывать Димасику на Мальдивах. Она через одного возит. Олег был, Владимир не был, Сергей был, значит, Димасику не светят Мальдивы», — подметил один из подписчиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова отправилась с новым другом Дмитрием в мужской монастырь в Калужской области.