Мошенники стали переводить жертвам деньги для повышения доверия к себе

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Ольга Петровиченко
Ольга Петровиченко Ольга Петровиченко Журналист 3 492

О новой схеме обмана доверчивых граждан уже известно крупнейшим игрокам финансового рынка.

Мошенники стали переводить жертвам деньги для повышения доверия к себе

Фото: Depositphotos / Milkos

Мошенники под видом представителей инвестиционных проектов высылают россиянам деньги на карту. Делается это для повышения доверия со стороны жертвы. По сообщению «Известий», такие случаи мошенничества участились в 2022 году.

«Мошенники теперь не только показывают потенциальной жертве баланс на счете в личном кабинете на фейковом сайте. Они на самом деле пополняют банковскую карту человека в среднем на 10–15 тысяч рублей», — рассказал директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин.

Мошенники убеждают жертву в том, что полученные ею деньги — это заработок за совершенные сделки. Это повышает у жертвы доверие к якобы инвестиционному проекту. Далее, пребывая на волне эйфории от легкого обогащения, человек переводит злоумышленникам значительные деньги. Вторая сторона, потратив совсем немного, срывает куш.

О новой мошеннической схеме уже известно на Мосбирже, в ВТБ, ББР Банке и брокере БКС.

Ранее 5-tv.ru писал о появлении фейковых приложений для инвестиций в газ.

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Мошенники стали переводить жертвам деньги для повышения доверия к себе

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