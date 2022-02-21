Военный обозреватель Литовкин назвал сценарии развития после признания ДНР и ЛНР

Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик влечет за собой несколько сценариев развития. Такое мнение в интервью 5-tv.ru высказал военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Сегодня объявлена независимость ДНР и ЛНР в тех границах, которые существуют на сегодняшний день. На самом деле — это области Донецкая и Луганская. И большая территория принадлежащих им земель осталась на территории Украины. Тут вопрос, как будут развиваться дальше события», — пояснил он.

Литовкин отметил, что фатальным для Украины может стать непризнание независимости и продолжение обстрелов.

«Я не исключаю, что Россия вынуждена будет провести операцию по принуждению к миру Украины. И тогда ДНР и ЛНР разрастутся до своих административных границ, которые существовали и в Советском союзе и на Украине», — пояснил эксперт.

Он добавил, что следом за этим желание отделиться от официального Киева может появиться и у других областей Незалежной.

На вопрос о том, как скажется этот исторический шаг на России, Литовкин отметил, что теперь у южных границ государства появился дружественный сосед. А санкции нашу страну не пугают, так как она живет в них еще с 1947 года.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР, а также подписал с главами республик договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.