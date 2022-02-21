Военный обозреватель Литовкин назвал сценарии развития после признания ДНР и ЛНР

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм Эксклюзив 1 688

Фатальным для Украины по мнению эксперта может стать продолжение боевых действия на юго-востоке страны.

Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик влечет за собой несколько сценариев развития. Такое мнение в интервью 5-tv.ru высказал военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Сегодня объявлена независимость ДНР и ЛНР в тех границах, которые существуют на сегодняшний день. На самом деле — это области Донецкая и Луганская. И большая территория принадлежащих им земель осталась на территории Украины. Тут вопрос, как будут развиваться дальше события», — пояснил он.

Литовкин отметил, что фатальным для Украины может стать непризнание независимости и продолжение обстрелов.

«Я не исключаю, что Россия вынуждена будет провести операцию по принуждению к миру Украины. И тогда ДНР и ЛНР разрастутся до своих административных границ, которые существовали и в Советском союзе и на Украине», — пояснил эксперт.

Он добавил, что следом за этим желание отделиться от официального Киева может появиться и у других областей Незалежной.

На вопрос о том, как скажется этот исторический шаг на России, Литовкин отметил, что теперь у южных границ государства появился дружественный сосед. А санкции нашу страну не пугают, так как она живет в них еще с 1947 года.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР, а также подписал с главами республик договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Атмосферное давление 739 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.77
1.01 87.34
1.19
Запущенный случай: какие психические отклонения есть у разных знаков зоди...

Последние новости

0:01
Лаптев день: что можно и нельзя делать 22 февраля
23:59
Вопросов не осталось: как в расследовании убийства Николая II поставили точку
23:56
Салюты и шампанское: как в ДНР и ЛНР отмечают признание республик Россией
23:53
Исторические рекорды: чем запомнятся РФ Игры в Пекине в 2022 году
23:43
Женщина-мечта: Кафельникова впервые за семь месяцев после родов вышла на подиум
23:43
Что Путин сказал россиянам в своем обращении по Донбассу?

Сейчас читают

Без паники: что будет с курсом доллара и евро после признания ЛНР и ДНР
Прямая трансляция телеобращения Владимира Путина по вопросу признания ЛНР и ДНР
Названы обладатели группы крови с самым сильным иммунитетом
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год