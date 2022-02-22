Прочь с дивана! Китайский совет дня на вторник, 22 февраля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 6 001

Сегодня почти все дела будут удаваться. Главное — соблюдать одно условие.

Прочь с дивана! Китайский совет дня на вторник, 22 февраля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» во вторник, 22 февраля?

Во вторник все дела будут удаваться. Ну или почти все. Единственное условие — не лежать на диване. Впрочем, есть предположение, что сильно лениться во вторник не получится. Энергия янского Огня возбудит жажду жизни и радость движения. Не премините воспользоваться энергетическим подарком — запланируйте на вторник важные дела.

В этот день рекомендуется начать что-нибудь всерьез и надолго. Например, открыть бизнес. Или устроиться на хорошую работу. Лечиться, учиться и жениться — тоже весьма перспективно.

Особое указание для тех, кто недавно поссорился с важным для него человеком. Идите мириться во вторник — есть все предпосылки для того, чтобы вас простили быстро и безболезненно.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

+1° Атмосферное давление 738 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.77
1.01 87.34
1.19
Прочь с дивана! Китайский совет дня на вторник, 22 февраля

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