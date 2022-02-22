Запаситесь терпением: как 22-е лунные сутки отразятся на жизни людей

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 5 804

Астролог Ксения Шахова предостерегает от бездумных поступков: важно контролировать все происходящее, иначе это обернется фатальными последствиями.

Фото, видео: Depositphotos / yuriyzhuravov; 5-tv.ru

Во вторник, 22 февраля, наступают 22-е лунные сутки. День непростой по силе энергии, поскольку и дата уникальна — она зеркальна в силу изобилия двоек. В напряженных аспектах сегодня будут почти все планеты, а это значит, эмоции важно держать под контролем. Более детальным прогнозом на день в эксклюзивном интервью 5-tv.ru поделилась профессиональный астролог, психолог Ксения Шахова.

«Сегодня могут выходить наружу все сглаженные ранее противоречия, увеличивается межличностная конфликтность. Луна в Скорпионе усиливает неудовлетворенность, склоняет к резкости и смелым шагам. Это день несгибаемой воли, позволяющий заглянуть в глаза даже смерти», — подчеркнула эксперт.

По словам эзотерика, уникальное соединение Марса с Плутоном дает колоссальную энергию, которая может служить импульсом к проявлению сверхспособностей, отваги, храбрости. Все дела пойдут в гору, если приложить максимум усилий и точно рассчитать стратегию действий. Важно внимать знакам Вселенной и не делать скоропалительных выводов.

«Желательно превратить гнев, жестокость и раздражение в какие-либо позитивные чувства, согласно вашей внутренней природе. Кому-то помогает спорт, а кому-то — медитация. Во вторник можно браться за дела, в которых необходима выдержка умение противостоять врагу, изворотливость, проницательность, интуиция», — подчеркнула Ксения Шахова.

Что же касается здоровья, то сегодня важно быть предельно аккуратными. Велик риск получить случайную травму, ушибы и ссадины.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что нельзя делать в зеркальные даты и чем может обернуться нарушение правила.

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