Покупать или нет? Аналитик назвал два сценария движения курсов валют после признания ЛДНР

Дмитрий Голубовский рассказал, чего ждать от рубля, евро и доллара в связи с новыми санкциями США и ситуацией в Донбассе.

Сегодняшний курс доллара и евро к рублю станет пределом девальвации, если со стороны Запада не поступят дополнительные ограничения, заявил аналитик компании «Золотой монетный дом» — Дмитрий Голубовский.

Эксперт рассказал о двух вариантах развития событий после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые зависят не только от санкций США, о них было объявлено сегодня, но и от дальнейших шагов Москвы относительно ситуации в Донбассе и кризиса отношений с Украиной.

«Сейчас конкретика такая: Центробанк не дает рублю упасть дальше 80 за доллар. И если санкции не затронут финансовый сектор, которые сейчас будут введены, то это и останется пределом девальвации. То есть тот курс, который мы видели сегодня, он будет некоей верхней границей коридора, дальше которого не будет рубль падать. Пока у ЦБ есть валюта при тех ценах на нефть и газ, которые сейчас, у него пока с этим проблем не будет», — заявил Голубовский.

Как отметил аналитик, если Америка не «забабахает что-то жесткое», рубль укрепится не дальше границы по 75 за доллар и останется в коридоре 75-80 рублей за единицу валюты. В этом коридоре он и будет находиться до следующего кризиса — его эксперт ожидает в следующем году. И к тому времени, полагает он, вероятен рост курса до 95-100 рублей за доллар. А пока, говорит, поживем.

Таков первый сценарий, не предполагающий агрессивных санкций со стороны США. Однако если Штаты «разозлятся», упомянутый кризис может наступить раньше. Того же Голубовский ожидает в случае начала полномасштабных боевых действий с участием России.

«Вот если они (российские военные) перейдут линию соприкосновения и пойдут дальше, на Западе это будет расценено как вторжение России на Украину. Что сейчас происходит — это так, двусмысленная ситуация. А вот если будет вторжение, то там будут уже весьма жесткие решения. Соответственно, я не думаю, что ЦБ будет 80 за доллар держать — мы увидим полет выше 100», — говорит аналитик.

На границе с сотней рублей, считает Голубовский, девальвация остановится уже естественным образом: у людей просто не хватит депозитов, чтобы продолжать менять рубли на доллары. Все кто захочет купить валюту, купят ее, «паника» прекратится, и за этим этапом последует новый цикл укрепления рубля.

«Если будет паническая продажа какие-то жесткие меры, если будет развитие жесткой ситуации, которую предпочтет Россия, да, выше 80 рубль может подняться. Будет 90-95, предел — 105 рублей за доллар. Это самое дно, если наступит какой-то ужас-ужас», — заключил эксперт.

Возвращаясь к первому, «мягкому» сценарию, экономист добавил: сегодня аналитики зафиксировали тот курс валют (79,75 рубля за доллар), который будет вести к укреплению отечественной монеты, и ближайшие изменения возможны в пределах лишь нескольких процентов.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, экономист Михаил Беляев объяснил, почему происходят скачки курса иностранных валют и обозначил перспективы рубля.