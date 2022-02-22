Журналист из США высмеял санкции Вашингтона: «Ну что они могут сделать?»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук Эксклюзив 1 367

Журналист Стефен Эберт высмеял санкции Байдена и рассказал о дальнейшей политике США

Фото, видео: Depositphotos / tbtb; 5-tv.ru

Стефен Эберт рассказал, какой будет политическая риторика Штатов после признания Россией ДНР и ЛНР.

После признания Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не изменится ничего, усилится лишь антироссийская пропаганда. Об этом заявил американский журналист Стефен Эберт, комментируя возможные последствия введенных Вашингтоном санкций против ДНР и ЛНР. Штаты, по его мнению, неспособны ввести по-настоящему внушительные ограничения ни в отношении республик, ни в отношении РФ.

«Говорили, что введут санкции против всего населения ДНР и ЛНР. Это смешно, ну что они могут сделать? Они же полностью игнорируют их существование — ни политической, ни военной, ни гуманитарной помощи. Это типично для Америки — заявлять: „Да, мы жесткие в своих решениях“» — сказал журналист.

По мнению Эберта, в ближайшее время страны Запада с новой силой начнут обвинять Россию в планах по захвату Донбасса, припомнят, в том числе и «захват» Крыма. Американский эксперт подчеркнул, что власти Вашингтона и союзников не волнует тот факт, что полуостров никогда не был оккупирован. Главная задача — найти как можно больше поводов «уличить» Москву.

«Злая Россия, злой Путин — это будет главная линия всех западных политиков и СМИ в ближайшее время», — заключил журналист.

Ситуация в Донбассе обострилась несколько дней назад. Представители ДНР и ЛНР сообщали о десятках обстрелов со стороны ВСУ. Вскоре в республиках была объявлена всеобщая мобилизация, граждан начали эвакуировать в Россию.

Президент РФ Владимир Путин распорядился не только принять беженцев, но и оказать им материальную помощь. Накануне главы ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой о признании республик. В тот же день Путиным были подписаны два соответствующих указа.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, испанский политолог Сезар Видаль назвал признание Россией самопровозглашенных республик независимыми государствами единственно возможное и правильное решение в ситуации с украинским кризисом.

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