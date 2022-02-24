🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 24 февраля, Луна в Стрельце будет настраивать представителей разных знаков зодиака на беседы о своей жизни с самыми близкими людьми и родственными душами. Это отличный период для того, чтобы заботиться о себе и определять долгосрочные цели.

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♈ Овен

Добро пожаловать в новую эру! С переходом Луны в знак Стрельца в вашей карьере начинается новый этап. Это время, когда вы будете щедро вознаграждены за свои усилия. Звезды только напоминают вам, что работать нужно с умом, а не усердно. Не превращайтесь в бездушную машину, трудитесь с вдохновением.

Космический совет: скоро вы будете щедро вознаграждены за свои усилия.

♉ Телец

Звезды призывают вас обратить внимание на финансовые проблемы. В чем может быть причина препятствий, с которыми вы сталкиваетесь? Может быть, вы стоите на пути своего собственного роста? Не бойтесь попросить о том, что вам причитается, Тельцы. Настало время провести разговор, которого вы избегали ранее.

Космический совет: потребуйте то, что вам причитается.

♊ Близнецы

Правила совместного использования пространства различны для разных людей. То, что свято для вас, может быть не так важно для другого человека, и наоборот. Вместо того чтобы суетиться по пустякам, просто поговорите со своим партнером или членами семьи. Они наверняка прислушаются.

Космический совет: поговорите с близкими о том, что вас беспокоит.

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♋ Рак

Пока большинство людей изо всех сил избегают одиночества, вы с удовольствием проводите время в тишине. Но не слишком ли вы увлеклись, Раки? Звезды просят вас поразмыслить об этом на этой неделе. Остерегайтесь пытаться делать все самостоятельно или оттолкнуть людей, когда они пытаются открыться вам.

Космический совет: избегайте одиночества, даже если оно вас устраивает.

♌ Лев

В любой момент времени у вас есть два варианта: продолжать делать все так, как это делали те, кто прошел этот путь до вас; или бросить вызов существующему положению вещей. Звезды рекомендуют вам выбрать второй путь, Львы. Вы пришли в этот мир не для того, чтобы вести заурядную жизнь. Ваша задача – нести с собой перемены.

Космический совет: бросьте вызов статусу-кво.

♍ Дева

Ваши отношения с другими людьми - это отражение ваших отношений с самим собой. Сегодня звезды призывают вас расставить приоритеты в своих собственных потребностях и желаниях, уделите время заботе о себе. Да, для этого придется отложить свой список дел в сторону. Поверьте, мир не рухнет, если вы отвлечетесь от него ненадолго.

Космический совет: сегодня вам нужно позаботиться о себе.

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♎ Весы

Это правда, что мы все приходим в этот мир в соответствии с заранее составленной Вселенной планом. Однако это не значит, что у нас нет возможности сделать свободный выбор! Сегодня звезды призывают вас принять смелое решение. Пересмотрите свои долгосрочные цели и при необходимости сделайте шаг в неожиданную сторону.

Космический совет: большие мечты требуют больших действий.

♏ Скорпион

По мере того как меняются наши убеждения, меняются и наши отношения с окружающими, Скорпионы. Этот день вам следует посвятить общению с родственными душами. С теми редкими и драгоценными людьми, которые разделяют вашу систему ценностей и понимают вас с полуслова. Обычно именно эти люди помогают вам в самые трудные времена.

Космический совет: посвятите день общению с родственными душами.

♐ Стрелец

Если по каким-то причинам вам не удается найти новых друзей или настоящую любовь, звезды советуют не пренебрегать соцсетями и сайтами знакомств. Тем Стрельцам, которых работа волнует больше, чем отношения, тоже стоит искать вдохновение в сети. В этот день нельзя лениться и пренебрегать своими обязанностями. Бездействие не приведет ни к чему хорошему.

Космический совет: хватит бездействовать!

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♑ Козерог

Козероги, вы представители одного из самых амбициозных знаков зодиака. У вас есть склонность устанавливать для себя высокие стандарты и бросать себе сложнейшие вызовы. Сегодня звезды напоминают вам, что не существует такой горы, на которую вы не смогли бы взобраться. Однако вам не нужно быть слишком строгими к себе все время. Спокойно повышайте уровень и станете мастером своего дела.

Космический совет: не будьте слишком строги к себе.

♒ Водолей

Это правда, что в последнее время жизнь была сложнее, чем обычно. Возникало ощущение, будто вы застряли, несмотря на все усилия двигаться вперед. Но звезды констатируют: худшее позади, вы вступаете в период роста. Это время, когда застопорившиеся проекты начнут набирать ход. Достаточно только вовремя сказать «да».

Космический совет: вы вступаете в период роста.

♊ Рыбы

В жизни каждого из нас есть «список» того, что приемлемо, а что нет. И если окружающие пытаются заставить вас следовать их правилам, то самое время открыть воображаемый блокнот и перечитать те пункты, с которыми вы точно не готовы мириться. Не стоит прогибаться под других. Помните, что вы — самый главный человек в вашей жизни.

Космический совет: вспомните, кто главный человек в вашей жизни.

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