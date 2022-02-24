Марафонцы: мужчины каких знаков зодиака бьют рекорды по длительности любовных утех

Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 20 894

Астрологи уверяют: эти кавалеры знают, как доставить женщинам райское наслаждение!

Марафонцы: мужчины каких знаков зодиака бьют рекорды по длительности любовных утех

Фото: www.globallookpress.com / John Rowley

Найти идеального партнера для ведения быта гораздо проще, чем кавалера для любовных игр. Ни для кого не секрет, что у каждого — свой нрав и темперамент. Можно сколь угодно долго просить красавца задержаться в постели, но, если он не способен продлить наслаждение, стоит ли того мольбы?

Как выбрать партнера по нраву и вынести из отношений максимум пользы — знают астрологи. Среди всех эксперты выделяют ТОП-3 знаков зодиака, представители которых знают о сексе все.

Мужчина-Телец любит, когда все происходит медленно и красиво. Он не спешит с прелюдией, дает женщине подготовиться к процессу и ни за что не оставит ее без «финала». Его главный минус, пожалуй, в скудной фантазии. Раз от раза Телец повторяет заученные движения, руководствуясь исключительно животной страстью. Однако некоторые дамы готовы потерпеть отсутствие экспериментов ради нескольких часов наслаждения.

Мужчина-Козерог в силу характера часто сосредоточен на работе и мало времени уделяет личной жизни. Долгое воздержание для него не мифический термин, а суровая реальность. Однако как только этот кавалер получит «зеленый свет», то, уж будьте уверены, проявит себя во всей красе. К слову, в отличие от Тельца, Козерог не прочь позабавиться с милыми интим-игрушками.

Мужчина-Дева зациклен на чистоплотности своей партнерши. Он считает, что в сексе все должно быть просто идеально, без малейших огрехов. Этот кавалер тщательно готовится к процессу, без труда выносит «большие дистанции» и, в качестве приятного бонуса, никогда не откажет пассии в душевном разговоре по завершении любовного акта. Дева прекрасен во всех отношениях. Главное — ему не изменять, пишет Astrorok.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказал, мужчины каких знаков зодиака постоянно переживают о размере своего «достоинства» и нуждаются в похвале в постели.

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