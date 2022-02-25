Обратный эффект: в каких случаях кофе вызывает заторможенность и тревожность

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Ольга Петровиченко
Ольга Петровиченко Ольга Петровиченко Журналист 1 316

Диетолог Круглова предупредила о риске временно поглупеть из-за кофе

Обратный эффект: в каких случаях кофе вызывает заторможенность и тревожность

Фото: Depositphotos / gioiak2

Специалист назвала ряд случаев, когда кофе несет серьезную угрозу здоровью человека.

Жители мегаполисов пьют кофе не только для того, чтобы взбодриться, но и просто так. Однако избыточное употребление этого напитка может нанести вред здоровью. Диетолог Наталья Круглова рассказала об этом в интервью радио Sputnik.

«Избыток (кофеина — Прим. ред.) может приводить к торможению. Особенно это заметно, когда человек сталкивается с дефицитом сна. Если стимулировать себя большим количеством кофеина, то в конечном итоге это может привести к повышению тревожности, снижению работоспособности и снижению когнитивных способностей», — рассказала эксперт.

Норма употребления кофеина — это примерно 400 миллиграммов в сутки. Если выпить больше, начнется «торможение». Эксперт предупредила, что этот эффект проявляется у разных людей через разное время после употребления. Длиться неприятные последствия могут два часа и более. Однако бороться с ними не стоит.

«Кому-то потребуется два-три часа, чтобы эффект от превышения нормы кофеина пропал, а кому-то больше времени», — пояснила диетолог Наталья Круглова.

По словам специалиста, после ночного сна негативный эффект ослабевает или пропадает совсем.

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